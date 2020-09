Les cares d’una negociació accelerada

La possible fusió entre CaixaBank i Bankia l’ha preparat un petit nucli de gent amb el consentiment del ministeri d’Economia i al marge de la Generalitat

Isidre Fainé

PRESIDENT DE LA FUNDACIÓ BANCÀRIA LA CAIXA

Isidre Fainé (Manresa, 1942) és el president de la Fundació Bancària La Caixa, que al seu torn és el primer accionista de CaixaBank i ho serà del nou banc si es produeix la fusió. Fainé té una llarga experiència financera i a La Caixa va ser director general i després president tant de la Fundació com de CaixaBank. Però quan, per exigències del Banc Central Europeu, el juny del 2016 va haver d’escollir, va abandonar la presidència del banc i es va quedar a la presidència de la Fundació i de Criteria. Veus del món econòmic de Madrid expliquen que ha tingut un paper clau -juntament amb el president del FROB, Jaime Ponce- en la negociació accelerada per fusionar CaixaBank i Bankia.

Jordi Gual

PRESIDENT DE CAIXABANK

Jordi Gual (Lleida, 1957) és el president de CaixaBank i una de les peces de la cúpula que canviarà amb la fusió. Doctor en economia per la Universitat de Berkeley i catedràtic de l’Iese, la seva arribada a la presidència del banc no entrava dins les quinieles per substituir Fainé. El seu perfil acadèmic i discret -fins aleshores havia sigut el director del servei d’estudis- va encaixar amb el paper institucional que li tocava fer. Amb la possible fusió de CaixaBank i Bankia deixaria el càrrec de president, que passarà a mans de José Ignacio Goirigolzarri, i no queda clar quin seria el seu rol dins la nova entitat. Gual, una persona de màxima confiança de Fainé, també va ser, com va explicar l’ARA, un dels que es va oposar a treure la seu de Catalunya.

José Ignacio Goirigolzarri

PRESIDENT DE BANKIA

José Ignacio Goirigolzarri (Bilbao, 1954) és el banquer jubilat que l’Estat va escollir per pilotar Bankia després del rescat i la polèmica sortida a borsa quan al capdavant hi havia Rodrigo Rato. Goirigolzarri tenia una llarga experiència al sector aconseguida al BBVA, una entitat de la qual va arribar a ser conseller delegat, però es va prejubilar als 55 anys. Si es produeix la fusió quedarà com a president del nou banc però, si segueix els criteris del Banc Central Europeu, amb un paper més institucional, deixant el control executiu a mans del conseller delegat. És considerat un bon gestor, malgrat que no ha aconseguit l’objectiu marcat -pràcticament impossible- de retornar els diners públics del rescat.

Nadia Calviño

VICEPRESIDENTA D’AFERS ECONÒMICS DEL GOVERN ESPANYOL

El govern espanyol -o almenys la part socialista de l’executiu- coneixia les negociacions entre CaixaBank i Bankia per a una possible fusió. L’encarregada de controlar aquesta operació perquè arribi a bon port, que és el que vol Pedro Sánchez, ha sigut la vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño (A Coruña, 1968). El seu home en la negociació ha sigut el president del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), Jaime Ponce, entitat a través de la qual l’Estat vehicula la seva participació a Bankia. Ponce havia d’haver deixat el càrrec a l’agost al complir el seus cinc anys de mandat, però per l’emergència de la pandèmia del covid-19 l’executiu espanyol va prorrogar, per decret, el seu mandat.

Gonzalo Gortázar

CONSELLER DELEGAT DE CAIXABANK

Fa poques setmanes, en la presentació dels resultats semestrals de CaixaBank, el seu conseller delegat, Gonzalo Gortázar (Madrid, 1965), assegurava que es concentraria en el creixement orgànic i no albirava cap fusió. Poc més d’un mes després, CaixaBank ha anunciat que estudia la fusió amb Bankia i ja es dona per fet que ell serà l’home amb més poder executiu de la nova entitat: el conseller delegat. Gortázar és un banquer de pedigrí, que va passar per Bank of America i Morgan Stanley abans d’aterrar a Criteria, en què va exercir com a conseller delegat amb Isidre Fainé de president. Fainé el va convertir en director financer de CaixaBank i en la remodelació del 2016 va ascendir a conseller delegat.

Pere Aragonès

VICEPRESIDENT I CONSELLER D’ECONOMIA DE LA GENERALITAT

En altres moments crítics del passat de l’entitat, era difícil que la Generalitat no estigués al corrent d’una decisió important a CaixaBank abans que es premés el botó. Aquest cop, però, no ha sigut així i el Govern va conèixer la possible fusió amb Bankia per l’ARA. No és estrany que la primera reacció de l’executiu a l’operació fos més aviat freda. El vicepresident i conseller d’Economia, Pere Aragonès, va assegurar divendres que ja ha demanat una reunió amb la direcció de CaixaBank per fer arribar les seves inquietuds. La Generalitat considera prioritari que l’entitat -o la que sorgeixi de la fusió- retorni la seu social a Catalunya, però també està preocupada per l’efecte d’aquest moviment sobre l’accés al finançament de les empreses.