La càrnia Terfrisa va a concurs i Cañigueral opta a quedar-se-la

La companyia càrnia gironina Terfrisa ha seguit els passos de Casademont i ha sol·licitat el concurs de creditors, incapaç d’assumir un passiu de 107 milions d’euros i després d’intentar, sense èxit, negociar un conveni amb la banca per refinançar-los, tal com va avançar l’ARA. La companyia, que estava en situació de preconcurs des del setembre, ha optat per iniciar el procés de fallida i demanar l’obertura del procés de liquidació, amb la intenció de vendre la unitat productiva i mantenir la seva actual plantilla.

Terfrisa arriba al concurs, però, amb una proposta de compra al jutjat per part del Grup Cañigueral, a través de la seva filial Frigoríficos Costa Brava, que hauria estat pactada amb el pool bancari. Josep Pujolràs, advocat del Grup Roca Junyent que s’ha encarregat del procediment, es va negar ahir a revelar les condicions de l’oferta. Fonts financeres van explicar que l’oferta de Cañigueral podria basar-se en el pagament de 20 milions d’euros per la unitat productiva, una quitança sobre el deute bancari del 80% i l’assumpció del deute contret amb l’administració, Hisenda i la Seguretat Social.

El compromís de Cañigueral és mantenir la plantilla de la companyia (94 persones) i explotar a ple rendiment les instal·lacions de Terfrisa, sobretot pel que fa al seu escorxador de Vilamalla, estrenat el 2014. Aquestes instal·lacions, en què es van invertir 68 milions d’euros, són l’origen dels problemes financers de Terfrisa. La incapacitat d’afrontar l’amortització dels crèdits demanats per finançar-les és el que ha portat la companyia a una situació de tresoreria difícil i el que fa que l’escorxador estigui treballant actualment a un 15% o 20% de la seva capacitat. Cañigueral s’ha compromès a mantenir l’activitat fins a l’adjudicació de la unitat productiva, en la qual podrien entrar altres grups un cop s’obri la liquidació.

Els problemes per assumir el volum de la inversió a Vilamalla es van agreujar amb el fet que Terfrisa no va poder cobrar part dels diners que pretenia aconseguir amb la venda a Reyal Urbis d’uns terrenys propis perquè la promotora immobiliària va entrar en concurs.

Les negociacions amb la banca durant els últims mesos no han fructificat, i fonts financeres explicaven fa uns dies que donaven per impossible la recuperació dels deutes amb Terfrisa. El grup, basat en les societats Frigorífics de l’Empordà i Carns Figueres -totes dues han presentat concurs-, va arribar a facturar 137 milions d’euros l’any 2016.

Dels més de 100 milions d’euros que suma l’endeutament total, uns 65 milions corresponen a més d’una quinzena de bancs. El Santander és el banc que tenia més deute, al voltant de 26 milions d’euros. Els proveïdors de Terfrisa, a més a més, carreguen amb factures impagades per un import de 30 milions d’euros.

La família Compte controla actualment un 48% del capital de Terfrisa. Un altre 25% pertany a una branca dels Casademont que no era propietària de la firma càrnia del mateix nom.