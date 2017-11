El ‘carsharing’ demana a Colau que adopti el model Carmena

En l’últim any Barcelona ha acollit uns nous habitants a la calçada i les voreres. Són les flotes de motos elèctriques i bicicletes que ofereixen lloguer per minuts per desplaçar-se per la ciutat sense emetre gasos contaminants. Però hi ha un altre model que encara no ha trobat l’encaix a Barcelona malgrat sumar gairebé 200.000 usuaris al Madrid de Manuela Carmena. La multinacional alemanya Car2Go (propietat del fabricant de Mercedes) fa anys que intenta implantar el seu sistema de carsharing -lloguer de cotxes elèctrics per minuts- a la capital catalana, però la regulació actual dels aparcaments a la via pública no casa amb el seu model de negoci.

Si l’empresa vol treballar a Barcelona ha de seguir les normes de la zona blava i la zona verda, és a dir, canviar el tiquet dels vehicles quan han exhaurit el temps d’estacionament. Però aquesta és una línia que no vol creuar, perquè en complicaria l’operativa. És per això que demana al govern d’Ada Colau que canviï les regles del joc per assimilar-les a les de Madrid, on l’aplicació pot aparcar els seus cotxes a la ciutat de manera gratuïta perquè fa servir la mobilitat elèctrica.

“Barcelona té una de les millors ofertes de transport públic, però està plena de cotxes”, explica el director de desenvolupament de negoci de Car2Go a Espanya, David Bartolomé. La companyia defensa una idea que s’ha convertit en l’emblema dels fabricants de cotxes en un moment en què la mobilitat sostenible està en auge: passar de la propietat a l’accés. Així doncs, creu que molts ciutadans podrien prescindir del cotxe per moure’s per dins de la ciutat, si sabessin que en poden tenir un de disponible quan el necessitin.

El funcionament és força semblant al que apliquen a Barcelona empreses com eCooltra amb el seu servei de motosharing. L’usuari es registra a l’aplicació, on pot accedir a un mapa geolocalitzat amb tots els models Smart disponibles -l’objectiu és que en tinguin un a un màxim de cinc minuts a peu- i reservar-ne un, que quedarà bloquejat durant vint minuts. Quan arriba al vehicle, pot obrir-lo des del telèfon mòbil i haurà de pagar una tarifa de 21 cèntims per minut per fer-lo servir. Bartolomé calcula que a Madrid els seus vehicles fan una mitjana de 15 viatges diaris, que acostumen a ser d’entre 20 minuts i mitja hora.

El model, en estudi

Fonts municipals insisteixen que l’Ajuntament de Barcelona no vol vetar ni frenar aquesta mena d’aplicacions, sinó que el consistori està analitzant la manera d’establir un marc regulatori perquè puguin coexistir amb altres mitjans de transport a la ciutat. De fet, el govern de Colau ja ha posat en marxa un estudi sobre la mobilitat compartida i ha identificat els serveis que ja hi operen. Encara que l’Ajuntament valora el fet que aquests sistemes ajudin a reduir la contaminació ambiental i impulsar el vehicle elèctric, l’executiu municipal també té alguns dubtes sobre la seva arribada. Sobretot, li preocupa l’impacte negatiu en l’ocupació dels aparcaments públics i els problemes que pugui provocar en la seguretat viària.

Car2Go està convençuda que l’arribada a Barcelona és només “qüestió de temps”, fins que s’adapti la normativa. De fet, la regulació actual no és un impediment per a altres empreses com ara Bluemove (del grup d’Europcar), perquè l’aplicació estaciona la seva flota de cotxes en pàrquings privats. Les aplicacions de lloguer de motos tampoc tenen cap obstacle per seguir treballant a la capital catalana.

Mentrestant, a la capital espanyola Car2Go s’ha convertit en un dels principals beneficiats del pla antipol·lució de Manuela Carmena. El consistori madrileny ha decretat algunes mesures per acabar amb la greu contaminació atmosfèrica que pateix. Per exemple, a partir de l’estiu vinent no permetrà l’entrada de cotxes al centre històric. Una prohibició que esquivaran els vehicles elèctrics de la companyia.

UNA REVOLUCIÓ EN EL TRANSPORT

L’auge del cotxe compartit

Fa uns anys, la idea de llogar un cotxe per a necessitats concretes era un escenari reservat a les vacances. Però l’arribada d’aplicacions de carsharing com SocialCar, Drivy i Som Mobilitat ha demostrat que els ciutadans estan disposats a renunciar a la propietat d’un cotxe si la tecnologia en facilita l’accés. La majoria d’aquestes aplicacions permeten llogar cotxes entre particulars o fomentar-ne la propietat compartida. En el cas de Car2Go, la diferència és que necessita deixar els cotxes al carrer, on l’usuari els aparca lliurement, però actualment a Barcelona hauria de pagar les zones blaves i verdes.

Cursa pel lloguer de motos

És un fenomen recent, però les empreses del sector apunten que Barcelona podria acabar l’any amb més de 1.000 motocicletes elèctriques de lloguer circulant per la ciutat. Fins a cinc companyies ja han optat per aquest negoci a la capital catalana, una cursa que fins ara lidera eCooltra, amb una flota de 360 motos abans de l’estiu i que vol que arribi fins a les 650 aquest any. En el seu cas, el servei està actiu entre les sis del matí i la una de la matinada. A la companyia catalana també s’hi ha sumat en l’últim any la competència de Muving i Oto (que disposen de 40 i 50 vehicles, respectivament), Motit (210) i Yugo (90).

Bicicletes per hores

Les plataformes digitals per llogar bicicletes són les que compten amb menys opcions de les tres categories. Barcelona ja disposa d’una xarxa de Bicing i les empreses de lloguer de bicicletes per a turistes també s’han popularitzat. Un d’aquests exemples és l’aplicació Donkey Republic. Aquesta companyia d’origen danès fa servir un sistema de flotació lliure semblant al de les motos i Car2Go. L’usuari localitza i desbloqueja una bicicleta, que després pot aparcar en qualsevol ancoratge públic. De fet, aquest últim punt ha provocat força polèmiques a l’apli, que sovint ocupa molts espais a les zones més turístiques.