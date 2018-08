La casa en venda més cara de Catalunya val 16 milions d'euros

Diverses empreses del sector immobiliari han fixat la mirada a la Costa Brava com a zona d'expansió. A més, l'arribada d'estrangers adinerats ha revifat el mercat, alguns amb peticions d'allò més excèntriques. Invertir en propietats, ja sigui per especular o bé per disposar d'un habitatge prop del litoral català, no els suposa cap inconvenient. L'oferta segueix existint, i la joia de la corona és, ara mateix, un xalet situat a Sant Feliu de Guíxols.

Segons el portal immobiliari Idealista, aquest habitatge és el més car de Catalunya, valorat en 16 milions d'euros segons l'actual propietari. Ocupa una parcel·la de 3.200 metres quadrats i l'espai habitable és de 1.000 metres quadrats. Entre la multitud de luxes dels quals disposa destaquen una piscina exterior climatitzada amb vistes al litoral, un garatge per a "diversos vehicles" i vuit suites amb lavabo i vestidor.

Tot i ser la casa més exclusiva de Catalunya, l'habitatge ni es cola entre els 10 més cars de tot Espanya. Els xalets que es troben en aquest rànquing estan situats majoritàriament a la Costa del Sol i a Mallorca, dos dels principals pols d'atracció per a les fortunes més grans del món. La residència que encapçala la llista es troba a Marbella i els seus propietaris en demanen 50 milions d'euros. Compta amb sis suites i dues cases de convidats repartides en un espai de 6.663 metres quadrats.

El podi el tanquen dos xalets a Màlaga i Alcúdia (Mallorca). El primer costa 35 milions d'euros i el segon, amb heliport inclòs, té un preu de 30 milions. La resta d'edificis dins el Top 10 valen almenys 17,5 milions d'euros.