La casa més cara de Catalunya és un palauet de Sarrià

260x366 La casa més cara de Catalunya és un palauet de Barcelona / Idealista La casa més cara de Catalunya és un palauet de Barcelona / Idealista

Té piscina, tres pisos, set habitacions i sis lavabos. Es pot accedir al rebedor en cotxe, el distribuïdor és una escala senyorial, plena de pintures, salons d'inspiració art déco i llums d'aranya. En total, 1.350 metres quadrats de superfície i la parcel·la fa 2.000 metres quadrats. Així és la casa més cara de Catalunya, segons el rànquing anual del portal web Idealista. És un palauet del barri barceloní de Sarrià, que està a la venda des de desembre per 14 milions d'euros. Succeeix en el rànquing, així, una vil·la de l'urbanització Punta Brava, a Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà), que va estar dos anys liderant el mercat immobiliari del luxe català, amb un preu de 16 milions. Abans, una casa a Tiana (Maresme) havia estat amb el cartellet de venda penjat durant tres anys, del 2015 al 2017, per un import de 19,8 milions d'euros.

Tornant al 2020, les dues propietats més cares d'Espanya són a La Zagaleta-El Madroñal, una exclusiva urbanització a Benahavís (Màlaga), una població situada a les muntanyes que dominen la costa de Marbella. Són dues vil·les d'estil contemporani: angles rectes, molt de vidre, llum a dojo, piscines infinites i vistes sobre la costa andalusa, una destinació clàssica del luxe espanyol i internacional.

Completen el top 5 tres cases a l'illa de Mallorca, que irromp amb força, ja que l'any passat només una propietat mallorquina ocupava la quarta posició. Són de tipus més tradicional i situades, també, envoltades de muntanyes però prop de la costa, a la serra de Tramuntana.

Són una casa a Puigpunyent, amb sala de música, piano de cua, i una plantació d'oliveres; un palau del segle XVII a Valldemossa amb 80 habitacions, camps de tenis, futbol, i diversos edificis annexos; i un xalet davant del mar al port d'Andratx, aquest sí, d'un estil més modern.

Cal destacar que al rànquing dels deu immobles més cars no n'hi ha cap de català.

Les 5 cases en venda més cares de l'Estat

1. Marbella encapçala el rànquing...

651x366 La casa més cara d'Espanya, a Benahavís (Màlaga) / Idealista La casa més cara d'Espanya, a Benahavís (Màlaga) / Idealista

La zona de Marbella se situa al capdamunt de la llista des de fa anys, tot i que la casa més cara d'enguany té un preu molt inferior al d'anys passats. Si el 2018 era de 50 milions d'euros i el 2019 de 55, la del 2020, situada a la zona de La Zagaleta-El Madroñal, costa 32 milions. Es tracta d'una vil·la de més de 3.000 metres quadrats, piscina exterior i interior, i una finca d'una hectàrea.

2. ...per duplicat

651x366 La segona casa més cara d'Espanya, a Benahavís (Màlaga) / Idealista La segona casa més cara d'Espanya, a Benahavís (Màlaga) / Idealista

La segona casa més cara d'Espanya es troba a la mateixa urbanització. Costa 29 milions i té tots els luxes imaginables: simulador de golf, garatge per a dotze cotxes, spa amb piscina d'aigua salada... El dormitori principal té dues entrades diferenciades, per cadascun dels membres de la parella, i la propietat compta amb ni més ni menys que 17 lavabos.

3. Dos palaus a Puigpunyent amb 82 hectàrees de terreny

651x366 La tercera casa més cara d'Espanya, a Puigpunyent (Mallorca) / Idealista La tercera casa més cara d'Espanya, a Puigpunyent (Mallorca) / Idealista

La propietat amb un preu de venda més car de Mallorca està enmig de la natura, a Puigpunyent. Aquesta ubicació combina l'entorn de muntanya i la proximitat a Palma i al mar. Es tracta d'una propietat de 82 hectàrees amb dos edificis residencials. El principal és un antic palau, amb dues cuines, tres menjadors, biblioteca, menjador, sala de música amb un piano de cua... L'edifici secundari és per als convidats. Tot plegat costa 26,5 milions d'euros.

4. Una casa que podria ben bé ser un hotel

651x366 La quarta casa més cara d'Espanya, a Valldemossa (Mallorca) / Idealista La quarta casa més cara d'Espanya, a Valldemossa (Mallorca) / Idealista

Si algú necessita allotjar centenars d'amics i disposa de 23 milions d'euros, podria comprar aquest palau del segle XVII a Valldemossa, un dels pobles amb més encant de Mallorca. Té 80 habitacions, cadascuna amb el seu lavabo en suite. La casa també té diversos salons i menjadors. La propietat té 300 hectàrees, amb arbres fruiters i bosc, i inclou acomodació per al personal, la seguretat, i una casa de convidats, per si de cas no hi cabessin tots a l'edifici principal. Un edifici d'aquestes dimensions no es pot quedar a les fosques per una inconvenient apagada, així que compta amb generadors elèctrics i dipòsits d'aigua.

5. Llevar-se i baixar al mar

651x366 La cinquena casa més cara d'Espanya, a Andratx (Mallorca) / Idealista La cinquena casa més cara d'Espanya, a Andratx (Mallorca) / Idealista

Mallorca tanca la llista de les cinc propietats més cares d'Espanya amb una vil·la d'estil més modern que les anteriors, amb totes les comoditats i accés directe al mar. Costa 22 milions d'euros i té 1.241 metres quadrats.