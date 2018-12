El casino d’Andorra: facin joc, jutges

El casino d’Andorra no fa joc però en dona molt. I des de fa anys. Se’n parla des de finals del segle XIX i ara, quan semblava que la seva posada en marxa seria imminent, amb l’adjudicació el 26 de juny passat, s’ha posat en funcionament la maquinària judicial. Quatre dels candidats -Casinos d’Àustria, Cirsa, Genting i Partouche- han decidit portar la concessió a la justícia. Han pres la decisió d’interposar una demanda a la secció administrativa del Tribunal de Batlles contra la resolució del Govern d’Andorra del 27 de novembre, en què es desestimava els cinc recursos que els operadors (els quatre que han impulsat la demanda més Barrière) havien presentat el 27 de juliol contra la resolució del concurs.

Els quatre operadors internacionals i els seus socis locals demanen la nul·litat de tot l’expedient de l’adjudicació, i esperen que “es decreti la suspensió de la llicència d’explotació de forma cautelar i amb caràcter d’urgència”, fins que hi hagi una resolució, ja que el que volen és evitar que posteriorment hi hagi demandes “per danys i perjudicis tan econòmics com reputacionals”. Els diferents operadors tenien de termini fins al 7 de gener per fer efectives les accions judicials.

Lamenten que van “apostar i creure en el concurs internacional convocat pel Consell Regulador Andorrà del Joc” i que les “greus irregularitats denunciades” en el procés d’adjudicació fan que el procediment hagi de ser declarat nul de ple dret. A més, recorden que són els conglomerats “més grans i prestigiosos en l’àmbit europeu i mundial del sector del joc”.

Mentrestant, l’atorgament definitiu de la llicència s’ha prorrogat fins al 18 de gener. La pròrroga s’emmarca en el que preveu la llei de regulació dels jocs d’atzar. El Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ) ha decidit fer-ne ús a causa de la complexitat del tràmit. Amb aquesta pròrroga, però, ja no s’hi podran afegir nous terminis, i el CRAJ haurà de resoldre basant-se en la informació i documentació que hagi presentat el guanyador del concurs fins ara.

Aquesta és la segona fase del procés, després que Jocs SA guanyés l’adjudicació del concurs internacional per a l’obtenció de la llicència. Aquell va ser el primer pas, i segons la documentació que s’ha requerit als adjudicataris des d’aleshores, el CRAJ haurà de resoldre sobre l’adjudicació definitiva de la llicència. El CRAJ està fent l’anàlisi de la sol·licitud i ha hagut de fer alguns requeriments perquè les entitats corresponents emetin informes tècnics sobre la documentació lliurada pels adjudicataris en la sol·licitud d’adjudicació definitiva.

Un cop finalitzada aquesta segona fase, si es produeix l’adjudicació definitiva, es donarà pas a una tercera, que correspon al permís d’explotació i obertura. Pel que fa als recursos presentats pels licitadors del concurs, fan referència a l’adjudicació del concurs i la seva resolució correspon al Govern i no al CRAJ, i per tant es tracta de dos procediments totalment diferenciats i independents amb els seus propis terminis de resolució.

Finalment s’obrirà?

Després de quatre mesos d’anàlisi, el govern andorrà va anunciar el 26 de juny l’adjudicació del concurs a Jocs SA. El director general del CRAJ, Xavier Bardina, va explicar que la decisió es va prendre un cop posats en comú tots els informes fets pels diferents equips que han avaluat els criteris que fixava el plec de bases, i va voler deixar clar que cada equip va treballar de manera aïllada i independent, per preservar la confidencialitat de les dades.

Posteriorment, el 24 d’octubre, quatre grups aspirants al casino -Casinos d’Àustria, Genting, Partouche i Cirsa-, que van sol·licitar la nul·litat de tot l’expedient, van acordar presentar de manera conjunta la petició d’empara al Govern, perquè suspengués cautelarment l’atorgament de la llicència per a l’explotació a Jocs SA. Demanaven la suspensió fins a la resolució definitiva dels cinc recursos presentats (el cinquè és del grup Barrière).

Mentrestant, el solar que ha d’acollir el casino, al centre d’Andorra la Vella, continua buit, tot i que s’admeten apostes: S’obrirà? I, si ho fa, quan?