Cada català hauria d'aportar el sou de 127 dies per poder eixugar el deute

Malgrat l'esforç que fan les administracions públiques per reduir el deute, cada català hauria d'aportar el sou de 127 dies treballats per poder eixugar del tot el passiu que arrosseguen les arques de la Generalitat. Aquests són els càlculs de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal ( Airef ), que ha publicat l'informe sobre l'observatori del deute del tercer trimestre de l'any. Les xifres posen de manifest una certa millora dels números a Catalunya, que continua sent una de les comunitats autònomes més endeutades de l'Estat, juntament amb el País Valencià, Castella-la Manxa i Múrcia. Si l'any passat calien uns 10.782 euros per càpita (138 dies treballats), aquest any en calen 10.421 i 127 dies.

Però aquestes només són les dades que corresponen al deute català. Si s'hi suma l'espanyol, cada català hauria de treballar 351 dies, perquè s'hi sumen els 224 que correspondrien pel deute que l'

Airef

anomena comú. A més de ser una de les més endeutades, Catalunya és una de les comunitats que més deute té amb l'Estat, perquè és una de les que més ha requerit els sistemes

extraordinaris

de finançament com el

FLA

.

