La catalana Ferrer nomena Mario Rovirosa nou conseller delegat

Mario Rovirosa serà el nou conseller delegat de la farmacèutica catalana Ferrer, càrrec que fins ara ocupava Jordi Ramentol, segons ha informat la companyia aquest divendres a través d'un comunicat. Així doncs, el fins ara primer directiu de l'empresa seguirà lligat a Ferrer, però ho farà com a membre del consell d'administració del grup.

Rovirosa va arribar a Ferrer el maig del 2016, on fins ara era el director d'operacions de la companyia. Abans va ser director general per a Espanya de la farmacèutica Chiesi. A més, també havia sigut director comercial per al mercat italià i director de serveis comercials a Almirall. El president de Ferrer, Carles Ferrer-Salat, ha agraït a Ramentol els seus 18 anys a l'empresa i ha assegurat que Rovirosa és "el relleu perfecte per afrontar els nous reptes" que esperen a la companyia.

Nascut el 1970 a Barcelona, el canvi també suposa que la companyia esculli com a primer executiu un directiu de menys de 50 anys. En l'últim any, altres grans empreses catalanes del sector farmacèutic i de la salut també han viscut un relleu dels consellers delegats. En plena sacsejada del negoci, Almirall va anunciar aquest estiu el nomenament de Peter Guenter en el lloc d'Eduardo Sanchiz com a part del pla de successió que havia iniciat un any enrere.

D'altra banda, Laboratoris Esteve també va anunciar al novembre una profunda remodelació de la cúpula, amb el canvi del president del consell d'administració i el fitxatge d'un nou conseller delegat. Aleshores va assumir la presidència del grup català Albert Esteve, fins aleshores vicepresident i conseller delegat. Així, la companyia va incorporar l'exdirectiu de la farmacèutica danesa Lundbeck Staffan Schüberg com a conseller delegat.

En el sector català de la salut, Grifols també ha renovat la primera línia directiva en els últims temps. A principis del 2017 el conseller delegat de la companyia, Víctor Grífols, va deixar la direcció del grup en mans del seu germà i el seu fill, Raimon Grífols i Víctor Grífols Deu.