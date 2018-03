La catalana Ismet lidera una empresa de reg amb aigua salada

Regar cultius amb aigua salada no és només possible, sinó que pot generar aliments que creixen més ràpidament i amb més nutrients que els tractats amb aigua dolça. Aquesta és la tesi que sostenen l’institut de teràpies naturals Ismet, la fundació Aqua Maris i el Centre de Recerca en Seguretat i Control Alimentari (Cresca) de la Universitat Politècnica de Catalunya i que volen portar a la pràctica. Les tres entitats van constituir al febrer una societat, Sea Water Irrigation Systems, que preveu vendre aquest any sistemes de reg amb aigua marina.

La companyia estudia vendre la seva tecnologia al Perú, l’Aràbia Saudita i Qatar, segons explica Àlex Badrena, director general d’Ismet i un dels promotors del projecte. La investigació del model, que encara està en fase de proves, la va iniciar fa vuit anys Aqua Maris, especialitzada en la investigació de les propietats de l’aigua marina, que posteriorment es va aliar amb el Cresca. Badrena defensa que la canalització oberta promoguda per Sea Water Irrigation Systems permet fer servir l’aigua salina captada del mar o de nivells freàtics sense desalinitzar-la, sense filtrar-la i sense afegir-hi cap altre producte. El mètode es basa en una canalització d’aigua contínuament en moviment. La quantitat feta servir depèn del tipus de cultiu i del tipus de sòl.

“L’aigua de mar té 68 minerals, i hem acreditat que amb el nostre procediment les plantes creixen més ràpid i amb més nutrients”, afirma Badrena, qui apunta que els nivells de sodi, calci i potassi en els cultius provats es dispara per sobre del 30% .

Òptim per a cultius de fulla

El sistema de regar amb aigua salada ha funcionat especialment amb els cultius de fulla i, sobretot, amb els de bledes. Però els investigadors també han provat cultius de patates i pastanagues, i ara es fan proves amb vinyes i gespa.

“El que proposem és un paradigma nou en el camp de l’agricultura”, sosté Badrena, que defensa el model de la nova companyia catalana davant els desenvolupats per altres companyies per lluitar contra el dèficit hídric que amenaça l’agricultura extensiva: la britànica Sea Waters Greenhouse i l’australiana Sundrop Farms. Però cap d’aquestes, destaca Badrena, fa servir aigua salada.