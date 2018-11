La catalana Sosmatic aterra a l’Amèrica del Sud i frega els 4 M€

L’empresa d’assistència tecnològica Sosmatic celebra vint anys posant un peu fora de Catalunya. La companyia barcelonina ha obert una delegació a Colòmbia, la seva primera expansió a l’Amèrica del Sud, i farà el mateix a Xile els pròxims mesos. “No hem fet un gran pla d’internacionalització però són dues aventures interessants”, explica el cofundador i conseller delegat David Casas. Sosmatic és una espècie de RACC de la informàtica (de fet, el club de conductors va ser un dels seus primers clients) i es dedica a mantenir el suport informàtic per a tercers. Per exemple, és el proveïdor que gestiona l’ajuda 24 hores al campus global de la Universitat Oberta de Catalunya i dona servei a les llars de l’asseguradora Catalana Occident.

Aquest any l’empresa facturarà 3,9 milions d’euros i preveu que les vendes arribin a 4,5 milions durant el 2019. “Hem superat les previsions i ara volem consolidar l’empresa de portes endins”, apunta Casas. Fundada el 1998, Sosmatic té una plantilla d’uns 160 treballadors al districte tecnològic del 22@. Segons el primer directiu de la companyia, pràcticament el 90% del personal són tècnics. “El nostre objectiu no és tant el creixement de la facturació com sumar més treballadors”, insisteix Casas.

A banda de l’entrada a Xile i Colòmbia, la companyia catalana obrirà una delegació a Madrid, perquè no vol “perdre de vista” la captació de nous clients a l’Estat. Fins ara l’empresa s’ha finançat amb recursos propis i el directiu descarta recórrer al capital risc per créixer. Casas i el seu soci, Oriol García, es van conèixer treballant al grup de classificats Intercom i van arrencar Sosmatic amb el negoci de l’assistència informàtica per a ordinadors. “Ara hi ha la mateixa problemàtica però molts més dispositius”, afirma.

Llançament d’una marca pròpia

Fins ara els serveis de Sosmatic sempre han quedat al darrere del nom de les empreses per a les quals treballen, però Casas avança que llançaran una marca pròpia a finals d’any. Amb aquest producte donaran assistència directament a clients finals però també volen obrir negoci amb la conscienciació sobre l’ús de les xarxes. “Treballarem amb unitats de desintoxicació tecnològica per corregir hàbits”, explica el conseller delegat de Sosmatic.