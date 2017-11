La catalana Tappx desembarca a la Xina amb una oficina

La start-up catalana Tappx ja té els dos peus al continent asiàtic. La companyia ha impulsat la seva expansió a la regió i acaba d’obrir una nova oficina a Pequín, la capital xinesa. “És un mercat immens on no hi ha un domini clar d’altres empreses en el nostre sector”, explica a l’ARA el director de màrqueting de la companyia, Ignasi Prat. Tappx es dedica a l’anomenada adtech, la branca del món tecnològic que vol digitalitzar el negoci publicitari.

Així doncs, d’una banda l’empresa crea campanyes per atraure usuaris a les aplicacions mòbils. Per a això, compta amb una base de més de 15.000 desenvolupadors registrats a la recerca de visibilitat. De l’altra, busca el match per als anunciants entre els diferents espais publicitaris que ofereixen les aplis. Tot aquest procés s’automatitza a través d’algoritmes i intel·ligència artificial per tal d’optimitzar les campanyes. “En la publicitat mòbil és molt important el context, i les marques necessiten impactar on tingui sentit”, afegeix Prat.

Per a Tappx, l’arribada a la Xina és “un pas natural”, ja que l’empresa hi té grans clients com ara el cercador Baidu (el Google xinès) i el gegant de les eines per a dispositius mòbils Cheetah Mobile. L’empresa catalana també ha designat Bob Wang responsable del seu negoci al país asiàtic. El passat mes de juny l’empresa va ser una de les empreses catalanes que va assistir al MWC de Xangai.

La start-up ja tenia oficines a la ciutat índia de Bangalore, a més d’operacions al Regne Unit. Prat recorda que el negoci de la publicitat mòbil té més sentit en els mercats on la penetració dels smartphones és molt alta, fet que explica per què l’empresa s’ha acostat a l’Àsia.

Estabilitat financera

Fundada pels enginyers David Reina i Antonio Hernás, la companyia va tancar una ronda de més de mig milió d’euros l’any passat amb els fons Kibo Ventures i b-ventures. No obstant això, Prat assegura que Tappx va aconseguir el break even l’any passat, encara que no dona dades sobre els seus ingressos. La previsió per al 2017 és duplicar la facturació de l’any anterior. Actualment a l’empresa hi treballen una trentena de persones, i és per això que ha canviat els 90 metres quadrats de la seva antiga oficina per un nou espai de 700 metres quadrats.