Els catalans de classe baixa i mitja són els que més paguen d'IRPF

Un català de classe mitja (ingressos anuals de 30.000 euros) paga, de promig, 273 euros més que un madrileny en la mateixa situació econòmica. Les dades, de l'informe Panorama de Fiscalitat Autonòmica Foral 2018 elaborat pel Consell General d'Economistes, confirma que a Catalunya compta amb la fiscalitat més dura del conjunt de comunitats autònomes amb les classes mitjanes.

El president del consell, Valentí Pich, també ha afirmat que a Catalunya hi ha els tipus més alts de l'impost de la renda sobre la població amb els ingressos més baicos (16.000 i 20.000), el que l'ha portat a afirmar que "no és una bona carta de presentació que ha hagi tants impostos", alhora que lamentava "l'opacitat" per conèixer la recaptació d'un impost.

La pesada càrrega fiscal que han de soportar les classes baixes a Catalunya van ser l'epicentre d'una picabaralla al sí del govern català la passada legislatura, quan ERC es va posicionar juntament amb la CUP en el debat sobre la necessitat de modificar a la baixa els tipus que paguen les classes baixes compensant-ho per la part alta de rendes. L'oposició del PDeCAT va evitar els canvis. La Generalitat té capacitat normativa sobre la meitat de l'IRPF, l'altra meitat està controlada pel ministeri d'Hisenda.

En la franja alta de rendes, són els extremenys els qui més tributen en els trams mig-alts (45.000 i 70.000 euros). Un català que cobra 45.000 euros paga 171 euros menys en funció només de l'IRPF.

Pich també ha assenyalat que, malgrat que Catalunya és la comunitat que compta amb més impsotos propis, 18, aquests són "poc efectius". Els impostos propis representen per a les autonomies només el 2,2% de la recaptació tributària. En el cas de Catalunya, aquest percentatge és del 3,2%.