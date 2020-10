El centre de FP de Martorell, als llimbs cinc anys després

El 6 d’octubre passat el recentment arribat conseller d’Empresa, Ramon Tremosa, piulava: “Avui he visitat a Martorell el Centre de Formació Professional d’Automoció de Catalunya inaugurat el 2015 pel president Mas. El centre encara té un gran recorregut per aprofitar tot el seu potencial...” La resposta de l’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, també via Twitter, no es va fer esperar: “Quan vulguis en parlem. Estaré encantat d’explicar-t’ho per intentar desencallar-lo”.

La realitat és que el Govern ha fracassat a l’hora de trobar un gestor per a aquest espai que va costar 13 milions d’euros, que té una capacitat per rebre 15.000 alumnes a l’any i que ha de ser clau per garantir mà d’obra qualificada a curt i mitjà termini al sector de l’automoció, que està en plena transformació a causa de la irrupció del cotxe elèctric.

Segons confirmen portaveus del mateix executiu a l’ARA, l’últim intent per trobar aquest gestor tampoc va tenir èxit. El desembre passat, després que la licitació quedés deserta tot hi prorrogar-se en dues ocasions, les quatre conselleries implicades en el seu funcionament (Treball, Educació, Empresa i Presidència) van optar per dur a terme el que es coneix com a procediment negociat. És una mesura que es pot fer quan un concurs queda desert i que consisteix en obrir una negociació amb empreses per veure quines estarien disposades a gestionar l’equipament modificant part de les bases inicials del concurs. Les quatre conselleries es van donar un termini d’uns tres mesos per intentar trobar el candidat, però tampoc ho han aconseguit.

Quin és ara, per tant, el següent pas per desencallar l’equipament cinc anys després de la seva inauguració? Portaveus de la conselleria de Treball asseguren que “per ara” no s’ha obert cap més licitació i es limiten a dir que “qualsevol mesura que es prengui, es desenvoluparà en el marc de l’acord assolit pels quatre departaments”.

Del del Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya (CIAC) el seu president, Josep Maria Vall, ho té clar: “Si no es fa una nova licitació que sigui correcta i en què una empresa pugui gestionar de forma autònoma el centre sense interferències de les conselleries no ens en sortirem”. De moment, des del clúster ja han demanat una reunió, de la qual encara no s’ha fixat una data, amb el president substitut, Pere Aragonès, tal com també van fer en el seu moment amb el president, Quim Torra, perquè desencallés d’una vegada per totes el macrocentre. “El tema està parat, estem aquí a l’espera que es produeixi un miracle”, ironitza Vall.

El que sí que hi ha sobre la taula és que l’equipament pugui reciclar professionalment treballadors de Nissan per focalitzar-los amb l’empresa que finalment s’acabi quedant amb les instal·lacions de l’automobilística nipona abans que tanqui el desembre del 2021.

Poc més de cent alumnes

Actualment, però, l’espai només compta amb poc més d’un centenar d’alumnes del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), que fa cursos per a aturats i treballadors i formacions puntuals d’empreses que sol·liciten l’espai. Cal recordar que l’Ajuntament de Martorell (governat pel PDECat i ERC) va presentar el febrer de l’any passat un requeriment a la Generalitat per reclamar el retorn dels terrenys on hi ha l’equipament, que són de titularitat municipal, tip de veure que l’espai no funciona a ple rendiment. En la mateixa piulada del 6 d’octubre Tremosa reconeixia: “El centre pot esdevenir clau perquè el CIAC faci possible la transició de la indústria de l’automòbil cap a la mobilitat sostenible”. La clau perquè això passi la té el mateix Govern.