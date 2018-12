El centre comercial Finestrelles opera sense permís d’obertura

El centre comercial Finestrelles, a Esplugues de Llobregat, es va inaugurar la setmana passada tot i que a dia d’avui encara no compta amb el permís d’obertura, que ha de donar l’Ajuntament d’aquest municipi. És per això que quasi un terç del comerços encara no hi han obert.

Segons va comprovar l’ARA, com a mínim 30 dels 103 locals disponibles segueixen amb les persianes abaixades malgrat tenir-ho tot a punt per operar. Alguns d’aquests locals són d’algunes de les principals marques presents al centre, com Decathlon, Alcampo, Mango o les botigues del grup Inditex. Alguns establiments fins i tot han col·locat cartells als aparadors indicant als clients que la botiga està tancada “per causes alienes a l’empresa”. La resta de comerços sí que operen amb normalitat en una setmana de pont en plena campanya de compres de Nadal.

Segons Víctor Gómez, conseller delegat del fons belga Equilis, propietari de Finestrelles, disposen de la llicència comercial, que atorga la Generalitat i que autoritza la instal·lació de comerços en una zona. No obstant, l’Ajuntament no ha donat el vistiplau a l’obertura, la qual cosa Equilis atribueix al fet que el projecte -que inclou altres terrenys a banda del que acull el centre comercial- no està completat perquè encara té zones on queda pendent acabar la urbanització.

L’Ajuntament d’Esplugues confirma que queden pendents algunes obres que espera que se solucionaran aviat, i que per aquesta raó no ha donat llum verda a l’obertura dels establiments de Finestrelles. El conseller delegat d’Equilis assegura que el fons no és responsable del retard en els treballs perquè no afecta la parcel·la del centre comercial i perquè la seva companyia no participa a la junta de compensació.

La junta de compensació és l’organisme que, d’acord amb la llei, han de crear els promotors d’un projecte immobiliari per urbanitzar i arranjar els terrenys. El projecte de Finestrelles va estar impulsat inicialment per la constructora Sacresa dins del polèmic pla Caufec-Porta de Barcelona. No obstant, pocs anys després de comprar-la, Sacresa es va desprendre de la parcel·la del centre comercial, que va passar a mans d’Anida, filial immobiliària del BBVA. Finalment, va ser Equilis qui el 2015 es va quedar el terreny i ha acabat el projecte de Finestrelles. Quan Equilis va adquirir la parcel·la, però, la urbanització ja estava feta per Anida, per la qual cosa el fons belga va cedir el seu 18% de participació a la junta de compensació del projecte a la filial del BBVA, que era la responsable de la urbanització. Així doncs, és Anida la que participa a la junta de compensació.

Converses amb el consistori

Els terrenys on encara s’ha de finalitzar la urbanització formen part del’àrea nord d’aquest pla, mentre que el centre comercial és a la zona sud, segons Gómez. “Cap dels treballs pendents afecten la funcionalitat del centre”, assegura. La direcció de Finestrelles va presentar divendres una al·legació a l’Ajuntament, pendent de resoldre per obtenir permís d’obertura. Les dues parts negocien per trobar una solució, ja que Finestrelles està obert i la majoria de comerços funcionen, tot i que d’altres han preferit esperar per la situació d’inseguretat jurídica. Segons Equilis el consistori ha exigit al centre que acabi uns treballs menors de les zones verdes del centre, però no ha obert cap expedient sancionador als comerços, tot i que Equilis afirma que es farà càrrec del cost d’hipotètiques multes.