Mango inverteix 230 milions en el seu nou centre logístic de Lliçà d'Amunt

L'empresa de moda Mango ha invertit en el seu nou vaixell insígnia, el centre logístic de Lliçà d'Amunt (Vallès Occidental), més de 230 milions d'euros. A les instal·lacions hi treballen 600 persones i subministren de roba les 2.100 botigues que la companyia catalana té en 110 països.

Mango ha presentat aquest dimecres el nou centre, que va començar a funcionar a ple rendiment a l'estiu. Té 190.000 metres quadrats (l'equivalent a més de trenta camps de futbol), està totalment automatitzat i permet reduir el 25% dels costos i triplicar la capacitat de les antigues instal·lacions que l'empresa tenia a Parets del Vallès. De mitjana pot gestionar 600.000 peces de roba al dia.

"El centre ens permetrà absorbir el creixement de la companyia els pròxims anys i reaccionar de manera molt més ràpida a les necessitats dels clients", ha explicat el director general de Mango, Toni Ruiz.

A banda de proveir les comandes per a botigues pròpies i franquícies, les instal·lacions proporcionen la roba al negoci online situat a la seu de Palau-solità i Plegamans i, des d'allà, es fa arribar directament al client. La seu de Palau dona servei e-commerce a 78 països, però no a aquells on Mango compta amb magatzems, que la companyia anomena satèl·lits, com Alemanya, Mèxic, la Xina i els Estats Units.

El negoci online s'està convertint en una peça clau de l'empresa presidida per Isak Andic. L'any passat un 20% de la facturació es va aconseguir a través d'aquest canal, un percentatge que es preveu que aquest any arribi al 25% i el 2020 al 30% de la facturació total. Mango fa tres anys arrossega pèrdues, que l'any passat van ser de 35 milions d'euros, i això es podria capgirar aquest 2019. Tot i que el director general s'ha volgut mostrar prudent, ha assegurat que és "optimista i confiat" per aconseguir-ho: "Hem treballat durament per capgirar els resultats". Pel que fa al deute financer net, que el 2018 era de 315 milions d'euros, la companyia preveu que quedi sanejat en un període de dos anys, sempre que no hagi de tirar endavant una gran inversió.

Respecte a la previsió del 2020, i seguint la tendència dels últims anys, la companyia preveu obrir botigues més grans i tancar-ne algunes de petites, tot i que no n'ha concretat la quantitat. En total s'obriran entre 30.000 i 40.000 metres quadrats, i entre els seus mercats claus hi haurà els Estats Units. També té previst mantenir aliances internacionals com la que va firmar amb el gegant nord-americà Macy's. En aquest sentit està a punt de tancar un acord amb la cadena de moda canadenca Hudson's Bay.

Segona ampliació del centre el 2023

Mango té previst dur a terme una ampliació de l'acabat d'estrenar centre logístic l'any 2023. Aquesta segona fase de construcció ampliarà les instal·lacions en 90.000 metres quadrats més i suposarà una altra inversió de 35 milions d'euros.

La segona fase planificada del projecte té un doble objectiu: que el centre pugui assumir el creixement de la logística del negoci online fins al punt de poder enviar comandes al client final i, per una altra, dotar de millor capacitat i agilitat la zona d'expedicions.

El centre disposa d'una zona per a les peces que es pengen (abrics, americanes, vestits...) i una per a les plegades. Està automatitzat fins al punt que gràcies a una xarxa d'escàners es pot saber en temps real en quin punt de la instal·lació hi ha una peça de roba.

Una altra de les característiques és que s'ha buscat que tingui el mínim impacte mediambiental amb un baix consum elèctric i reciclant més de 3.000 tones de paper, cartró i plàstic, entre altres materials. "Estem treballant amb els proveïdors per canviar les bosses de plàstic a plàstic reciclable, cosa que esperem que es produeixi a finals d'aquest any", ha explicat Ruiz.

Pel que fa a les protestes convocades arran de la sentència del Procés, la companyia va assegurar que no han causat grans problemes.