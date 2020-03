El Cercle d'Economia: "Tan essencial com l'emergència sanitària és evitar una depressió econòmica"

El Cercle d'Economia ha manifestat el seu suport a l'actuació del govern central per resoldre la crisi sanitària i econòmica que ha provocat el coronavirus perquè, en la seva opinió, "tan essencial com l'emergència sanitària es evitar una depressió econòmica que sempre acaben pagant els més febles".

Segons aquesta institució presidida actualment per Javier Faus, les mesures anunciades per l'Estat tenen com a objectiu "evitar que la severa paràlisi en què ens trobem immersos es transformi en una dramàtica crisi social i empresarial".

De fet, a dia d'avui ja hi ha 152.000 treballadors catalans que han patit un ERTO i, per tant, han vist suspesa la seva feina.

En un comunicat que ha publicat aquest divendres, el Cercle ha apel·lat "a la unitat". "Unitat no és uniformitat, unitat és remar junts (...) Són dies de grans acords", resa la nota. "La ciutadania, després de tants anys de desavinences, exigeix encertadament acords, pactes, consensos", afegeix.

Al text, el Cercle també demana "una Europa més forta i unida" i que "la sortida d'aquesta crisi no sigui a costa de la democràcia liberal". La institució opina que la globalització genera riscos que han de ser "gestionats eficientment des d'una estructura de llibertat i drets que no es pot veure qüestionada ni disminuïda".

"La complexitat de la globalització no es resol mitjançant la simplificació autoritària ni el centralisme dirigista", conclou.