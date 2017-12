La cervesa artesana assegura que ja supera l’1% de quota de mercat

La cervesa artesana feta a Catalunya ja ocupa una quota de mercat de l’1,08% al Principat (279 milions de litres), segons els càlculs que el Gremi d’Elaboradors de Cervesa Artesana i Natural (Gecan) va presentar ahir. El centenar d’elaboradors catalans van marcar l’any passat un altre rècord després de produir un total de 3,02 milions de litres.

El director del Barcelona Beer Festival, Miquel Rius, va admetre ahir que el sector “encara és molt jove i trigarà a crear ocupació”, després d’apuntar que les cerveseres existents donen feina a 214persones. Els microcervesers depenen sobretot del mercat local. El 46% de la seva producció es ven a menys de 30quilòmetres de la seva fàbrica, mentre que un 16% es destina a l’exportació.

Rius va posar en valor la qualitat d’una cervesa artesana -caracteritzada perquè no es cou en olles de més de 7.500 litres ni utilitza carbonatadors per introduir gas al brou- i va destacar la diferència entre el temps necessari per elaborar una ampolla de cervesa artesana (2,26 minuts) davant dels processos industrials, que permeten fer-ne una cada 0,05 minuts.

L’informe Estat de la cervesa artesana a Catalunya, basat en les enquestes contestades pels productors però que no disposa de dades econòmiques, mostra una ralentització en la constitució de noves empreses en els dos últims anys, després que el 2015 s’hagués registrat la xifra més alta, amb una quinzena de noves cerveseres. Rius va explicar que en l’última dècada han comptat set tancaments.

L’estudi mostra una estructura desigual de cerveseres segons la seva mida. Predominen les que elaboren menys de 24.000 litres a l’any (52) i, en canvi, entre les que produeixen més de 200.0000litres només hi ha quatre companyies, entre les quals destaca Montseny.

Lluita desigual

Judit Càrtex, representant del Gecan, va reivindicar que la cervesera artesana “ha de fer el seu camí” sense tenir en compte l’evolució de les cerveseres industrials. Va admetre, però, que la cervesa artesana pateix el bloqueig “directe o indirecte” de les grans marques, que impedeixen que petits productors puguin vendre en actes públics en assegurar-se l’exclusivitat firmant convenis amb els ajuntaments.