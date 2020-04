El tiquet mitjà dels clients de Bonpreu es duplica arran del confinament

El sector dels supermercats es basa en tenir una operativa de precisió, on cada detall compta i permet competir sovint per un cèntim d’euro per guanyar clients. Per això, les empreses d’aquest àmbit s’han acostumat a increments de vendes que acostumen a rondar el del PIB i que molt poques vegades arriben a ser de dos dígits. Però el coronavirus ha alterat del tot aquesta realitat.

Segons ha pogut saber l’ARA, Bonpreu, la primera cadena de supermercats de Catalunya, ha vist com el tiquet mitjà dels clients es duplicava d’ençà del confinament de la població. Per contextualitzar el salt, el 2018 el grup va augmentar vendes un 13%, i un any abans un 11%. Encara no se sap l’evolució del 2019, però el 2020, fins i tot sense saber quant s’allargarà la situació actual, promet ser millor per a la 35a empresa catalana en vendes.

Les seves 187 botigues, que inclouen també les de la marca Esclat, han fet aquest salt sense recórrer a augments de preus, assegura la companyia. L’empresa presidida per Joan Font ha elaborat un estudi, a partir dels 1,2 milions de compres fetes de mitjana durant les setmanes d’estat d’alarma, que permet observar el comportament dels clients. La conclusió és ben clara: els productes bàsics viuen una època daurada.

El boom del peix congelat

El tancament de peixateries en dispara la compra un 151%

D’entre tots els productes destaca el salt que ha fet la venda de peix congelat, que ha tingut un increment del 151%. La carn també ha experimentat un fort augment de vendes, de prop del 50%. Bonpreu destaca sobretot l’increment del xai, els elaborats, les broquetes, els bistecs i les costelles de porc.

Fruita i verdura a l’alça

Patata i carbassó, els sorprenents reis del cistella de la compra

Les dades de l’empresa osonenca també deixen clar que el consum de fruita i verdura ha augmentat aquestes últimes setmanes. El de verdura, en concret, un 54%, i el de fruita, un 33%. Bonpreu ha detectat que al cistell de verdures, el que ha tingut més èxit en aquest temps són el carbassó i la patata.

Els envasats creixen

De la pasta i l’arròs als dolços, els snacks i les cerveses

L’empresa també ha registrat un augment molt considerable de vendes dels productes d’alimentació envasats. L’increment, en concret, és del 80%. Aquest grup alimentari serveix per comprovar el canvi de tendència de consum des del principi del confinament fins ara. L’estudi constata que inicialment hi va haver més compra de productes bàsics com conserves, pasta de sopa i arròs, i que va canviar posteriorment a productes més associats a les celebracions o els moments de plaer, com ara cerveses, snacks i dolços com la xocolata.

Més neteja que mai

Es dupliquen les vendes de productes com el lleixiu

L’onada compradora també ha arribat als productes de neteja de la llar i d’higiene personal, com el sabó, el lleixiu i el paper higiènic. En aquest àmbit, les vendes gairebé s’han duplicat, amb un augment del 99%.

Política de preus

El grup de supermercats nega que hagin pujat

Bonpreu afirma que gairebé tots els preus d’aquestes famílies d’aliments s’han mantingut idèntics als de l’any passat. De fet, l’empresa afirma que les sopes i els brous, la llet líquida, la pasta de sopa i la mantega s’han venut durant el confinament a preus inferiors als de l’any passat.

Bonpreu fins i tot explica que als seus establiments, i malgrat l’èxit de vendes que s’està produint a tot el sector, s’han mantingut les promocions, que abasten mig miler de productes. Aquesta mateixa setmana, The Economist es feia ressò d’un estudi que explicava que el percentatge de la despesa de les llars en alimentació ha passat del 18% al 60% a causa del confinament, en un fenomen que fins i tot compromet la validesa d’índexs com l’IPC a tots els països.