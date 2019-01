La clínica Delfos obre una etapa amb una inversió d’11 M€

HM Hospitales invertirà en els pròxims dos anys més d’11 milions d’euros en la remodelació de les instal·lacions de l’Hospital HM Delfos amb l’objectiu de “convertir aquest centre hospitalari en referència de la sanitat privada a Barcelona”, segons explica en un comunicat.

Aquesta renovació d’instal·lacions a la clínica privada s’emmarca dins del pla director d’HM Delfos dotat amb 30 milions d’euros que el Grup destinarà, a més, a l’adquisició de tecnologia sanitària i a la incorporació de professionals sanitaris.

Amb aquesta inversió, HM Hospitales materialitza un dels compromisos adquirits a l’hora d’assumir el control de l’Hospital HM Delfos, que consistia a transformar el centre hospitalari i modernitzar les seves instal·lacions.

“Aquestes inversions serviran per situar l’Hospital HM Delfos com a punta de llança del projecte assistencial en la xarxa que HM Hospitales desenvoluparà a Barcelona i que s’anirà concretant en els pròxims mesos amb la incorporació de nous centres”, va explicar Joan Sala, director d’HM Hospitales a Barcelona.

HM Hospitales és un grup hospitalari amb seu a Madrid que té 40 centres arreu d’Espanya, incloent 15 hospitals, quatre centres especialitzats en oncologia, cardiologia, neurociències i fertilitat, a més de 21 policlíniques.

A Barcelona aquest grup hospitalari ha aterrat de la mà de Delfos, un centre hospitalari fundat el 1966 que disposa de més de 24.000 metres quadrats construïts, 160 llits i 11 sales d’urgències, entre d’altres serveis sanitaris.

L’herència de la crisi

La clínica Delfos ha patit en els últims anys les dificultats de la crisi. El maig del 2011 va presentar concurs de creditors, no només per les retallades de l’administració, sinó també pel descens de clients que havia patit. El 2016 va haver de recórrer a una ampliació de capital de 12 milions d’euros (també aleshores per millorar les seves instal·lacions). Ara fa un any HM Hospitales es va fer càrrec de la seva gestió després d’acudir a una nova ampliació de capital, aquesta vegada per valor de 20 milions d’euros.

El grup madrileny és el tercer d’Espanya en hospitals privats, després de Quirónsalud i Vithas, amb una facturació que el 2016 va arribar als 335 milions.