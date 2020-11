El comerç inicia amb el Black Friday l'esprint final per salvar l'any

El Black Friday marca un any més l'inici de l'esprint final de l'any per al comerç català, en aquest 2020 especialment marcat per l'impacte a tots els nivells de la pandèmia de covid-19. Les restriccions de moviments i a l'aforament dels establiments i el creixement exponencial de les vendes per internet són els dos grans fronts oberts per als comerciants en una campanya de Nadal atípica que comença oficiosament aquest dijous.*

Aquest divendres és el punt central de més de deu dies de campanyes de descomptes a tot el comerç, però sobretot centrat en sectors com la tecnologia, la telefonia i la moda. Són les grans cadenes les que més aposten pel Black Friday i pel Cyber Monday –un dia centrat sobretot en productes electrònics–, que tindrà lloc dilluns vinent.

Tècnicament, el Black Friday se celebra als Estats Units l'endemà del dia d'Acció de Gràcies, que té lloc el quart dijous de novembre. La jornada als EUA està marcada per descomptes espectaculars dels comerços. No obstant això, a Espanya s'ha convertit en una setmana llarga de rebaixes a finals de novembre i en l'inici de la campanya de Nadal, i amb un fort component de venda online gràcies a multinacionals com Amazon, que van ser les primeres a introduir el Black Friday a Europa.

En el cas de Catalunya, el model ha sigut qüestionat i en els últims anys ha ofert algunes mostres d'esgotament per la saturació d'ofertes. Amb la pandèmia, però, la situació és diferent: tot el sector espera un fort increment de la facturació online, però sobretot les grans empreses, que fa més temps que hi aposten i que tenen una estructura logística més desenvolupada per dur a terme lliuraments a domicili. El petit comerç, en canvi, sempre ha rebut amb un cert recel la jornada i centra més la seva activitat en la campanya de Nadal més tradicional, a partir del pont de la Puríssima.

En tots dos casos, el Black Friday suposarà l'inici d'un dels trams del calendari més frenètics per al comerç en un any en què la pandèmia ha trastocat els números del sector. Malgrat les pors inicials del petit comerç, la reobertura dels establiments i de bars i restaurants autoritzada per la Generalitat a partir d'aquesta setmana ha calmat l'ànim del sector, que encara la campanya amb optimisme.

Menys contractació que l'any passat

Tot i ser un fenomen importat fa pocs anys, les cadenes es veuen obligades a reforçar plantilles per fer front a l'augment de demanda, sobretot entre aquest divendres i dilluns. Segons un informe de la consultora laboral Randstad, a Catalunya els dies del Black Friday comportaran la creació de més de 4.700 llocs de treball, majoritàriament a la demarcació de Barcelona (uns 4.500). Tot i la xifra notable, representa un descens de, 3,8% en comparació amb el nombre de nous contractes creats l'any passat.

L'estudi de Randstad avisa que el gruix d'aquestes noves contractacions serà al sector logístic, una tendència lògica si s'observa l'evolució a l'alça del comerç online des de l'esclat de l'epidèmia i, a més, en una jornada ja marcada d'entrada per la forta digitalització de les compres. La consultora conclou que la situació es repetirà durant tota la campanya nadalenca.

Concretament, a escala espanyola el 62% dels llocs de treball apareguts aquests dies i derivats del Black Friday es concentraran en el sector logístic, mentre que fa un any era el 54%. "L'aposta pel comerç electrònic dinamitza la generació d'ocupació en la logística en una situació en la qual el comerç tradicional i l'hostaleria s'estan veient greument afectats per les conseqüències de la crisi sanitària", comenta Valentín Bote, director del gabinet de recerca de Randstad, en declaracions recollides per Efe. Així doncs, el comerç presencial i l'hostaleria són els grans perjudicats, tant per les restriccions en si com per les restriccions autoimposades pels consumidors, que prefereixen minimitzar les visites a botigues per por dels contagis.

De fet, l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) calcula que el 51% dels consumidors que tenen previst comprar alguna cosa aquest Black Friday ho faran únicament a través de canals d'internet, mentre que els que optaran solament per desplaçar-se físicament a la botiga seran només el 15%.

Pujada de preus

Un altre informe, en aquest cas publicat per la mateixa OCU, explica que gairebé un de cada tres productes van pujar de preu les setmanes prèvies al Black Friday, de manera que els descomptes d'ara s'aplicarien a productes acabats d'encarir.

L'estudi de l'OCU va monitoritzar 2.500 productes en 85 establiments i va detectar que només l'11,2% havien abaixat el preu a principis d'aquesta setmana, quan va començar la campanya del Black Friday, en comparació amb la setmana anterior. En canvi, l'entitat de defensa dels consumidors va observar que el 30,3% dels 2.500 ítems controlats van augmentar de preu.

La pujada mitjana de preu va ser del 8,1% i, per tant, va superar lleugerament la baixada, que va ser del 7,9%. L'OCU apunta que cadenes com Miró i la Fnac, entre altres, han aplicat increments de preu els dies previs a l'actual setmana de descomptes en més de la meitat dels productes. A l'altre cantó, també assenyala que empreses com Tien 21 i Milar han rebaixat més del 80% dels productes controlats per l'estudi.