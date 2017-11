El comerç a Catalunya cau un 3,9% a l’octubre

L’octubre no va ser un bon mes per al comerç minorista a Espanya. Va caure un 1,2% respecte al mateix mes del 2016 per l’efecte, sobretot, d’unes temperatures inusualment altes. Però el sotrac va ser pitjor a Catalunya, on la caiguda va ser del 3,9%, influït per la situació política. Com han mostrat altres estadístiques, com la del turisme, l’escenari generat després del referèndum independentista va deixar empremta en els comerços del Principat, on es va celebrar una aturada general -amb una vaga convocada pels sindicats minoritaris- i multitudinàries manifestacions.

Aquesta caiguda de les vendes, tot i ser significativa, queda molt per sota de les previsions que s’havien fet des de Madrid. És el cas de la Confederació Espanyola de Comerç (CEC), que va vaticinar que seria d’un 30%, com el delegat del govern central a Catalunya, Enric Millo. El ministre Luis de Guindos situava la caiguda per sobre d’un 20%. Ahir, sense comentar el seu mal càlcul, la CEC feia una crida a tornar a la normalitat perquè els consumidors recuperin la confiança i tornin a consumir amb normalitat. “La situació d’inestabilitat, que a l’octubre va generar un descens en la confiança del consumidor, afegida a les temperatures anormalment altes fins fa poques setmanes, ha llastat les vendes de la campanya tardor-hivern en el comerç minorista”, afirmava l’entitat, en declaracions recollides per Europa Press.

Catalunya va ser, amb diferència, l’autonomia on més es va reduir el consum minorista. A Extremadura va caure un 2,7% i a l’Aragó i al País Basc la contracció va ser d’un 2,4%. A la Comunitat de Madrid, el territori on més liberalitzat està el comerç, les vendes es van estabilitzar i no es van moure respecte al mes d’octubre de l’any anterior.

Malgrat la caiguda en les vendes, l’ocupació del comerç a Catalunya va pujar un 0,8%, mentre que en el conjunt d’Espanya va créixer un 1,5%. Només el País Basc (0,7%), Castella-la Manxa (0,4%) i Cantàbria (0,3%) van créixer menys. Les Canàries va ser la comunitat on més ocupació es va crear al sector, amb un augment d’un 3,9%. La segona va ser Astúries, amb un 3,5%.