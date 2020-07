El comerç electrònic ja fregava els 50.000 milions abans de la pandèmia

Si el confinament ha disparat el comerç electrònic no haurà agafat al sector per sorpresa. Les empreses dedicades a la venda per internet van tancar el 2019 facturant 48.826 milions d'euros: ben bé 10.000 milions d'euros més que l'any anterior, cosa que suposa un increment del 24%. En realitat és un creixement inferior al que es va registrar el 2018 (+29%), però està en línia amb els avenços d'altres anys. En conjunt, el volum de negoci del sector a Espanya és un 207% superior al de fa cinc anys.

Segons la radiografia sobre l'últim trimestre del 2019 que ha publicat aquest divendres la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), no hi ha canvis importants en el rànquing dels líders. El sector que més va ingressar va ser el de les agències de viatge i els operadors turístics, que entre octubre i desembre van fer el 12,5% de la facturació total. En segon lloc hi ha les peces de roba (7,1% del total) i, després, tot allò relacionat amb el transport aeri (6,5%) i els hotels i l'allotjament (4,2%).

Així, malgrat que tot apunti que les dades respecte al primer semestre d'aquest any recolliran l'efecte del confinament i indicaran un creixement exponencial del comerç electrònic, el fet que els sectors que més ingressen en aquest canal de venda estiguin majoritàriament relacionats amb el turisme impactaran negativament en aquesta estadística.

A més, el fet que aquests sectors siguin els que més diners ingressen no vol dir que siguin els que més producte venguin. Perquè el pòdium canvia en analitzar les dades en funció de les transaccions fetes. En aquest cas, el sector que més accions de compravenda registra és el del transport terrestre de viatgers, amb un 6,4% del total. El segueix el sector dels jocs d'atzar i les apostes (6,2%) i, després, el dels grans magatzems (5,9%). No és fins al quart lloc que apareixen les peces de roba i fins al novè i el desè que hi ha el transport aeri i les agències de viatge i els operadors turístics.

En total l'any passat es van fer gairebé 868 milions de transaccions de compravenda per internet, un 25% més que en tot el 2018. Tal com passa en el recull de dades sobre el volum total, la taxa de creixement és inferior a la dels últims anys. El 2018, per exemple, la venda per internet va créixer un 34% respecte a l'any anterior. Això sí, en conjunt l'any passat van fer-se 627 milions més de transaccions online que cinc anys enrere, un 260% més.

La meitat dels ingressos van a empreses estrangeres

L'altre apunt de la CNMC és que malgrat que la facturació del sector a Espanya no para de créixer, en realitat pel que fa al quart trimestre de l'any més de la meitat d'aquests ingressos van anar a parar a empreses situades a l'exterior. És a dir, que les pàgines web espanyoles que venen online s'han endut el 48,7% de la facturació d'aquest període de l'any: un 30,7% són compres dins d'Espanya i un 18% compres des de l'exterior a empreses espanyoles. De fet, la diferència entre el que compren els espanyols a empreses estrangeres i el que compren els estrangers a empreses espanyoles indica que hi ha un dèficit de més de 4.400 milions d'euros.

Pel que fa als productes, les branques d'activitat amb més volum de negoci d'Espanya cap a l'exterior (la gran majoria, compradors de dins la Unió Europea) són altra vegada les peces de roba i el transport aeri, que representen un 8,5% i un 8,3% del volum total, respectivament, i, en tercer lloc, els hotels i allotjaments d'aquest estil (5,1%).