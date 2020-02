Els comerços del Born obriran un punt comú de recollida de compres online

260x366 El barri barceloní del Born reorienta la seva estratègia comercial / PERE TORDERA El barri barceloní del Born reorienta la seva estratègia comercial / PERE TORDERA

Els comerços del Born obriran un punt de recollida de compres per internet, comú per a totes les botigues del barri. A més, sis establiments han dut a terme un programa pilot amb tecnologia blockchain que permet als consumidors conèixer la traçabilitat dels productes mitjançant el mòbil.

Així, l'associació Born Comerç ampliarà la seva consigna per transformar-la en un punt click&collect en què els clients puguin anar a buscar els productes dels comerços del barri que adquireixin per internet. I també oferirà un punt d'informació per orientar els visitants sobre les compres, i una sala de formació per a les empreses associades a l'organització. Juan Carlos Arriaga, president de Born Comerç, ha considerat necessaris els canvis per adaptar-se "al canvi de paradigma del retail".

D'altra banda, sis establiments del Born han format part d'una prova pilot en col·laboració amb la Cambra de Comerç i l'associació d'eixos comercials Barcelona Oberta per instal·lar un sistema de traçabilitat i transparència del producte a través del mòbil. Amb aquest projecte, els productes d'una botiga tenen un codi QR escanejable amb el telèfon que permet als usuaris accedir a informació detallada de tota la cadena de producció. D'aquesta manera, els clients poden saber quins materials s'han utilitzat, el lloc i les dates de producció o transport, els fabricants i els mètodes de producció.

El programa està desenvolupat per l'empresa Provenance i funciona amb tecnologia blockchain. A més, cada punt de la cadena productiva ha d'estar validat pel productor i el venedor, però també per una tercera part, com per exemple un govern o una ONG, segons Afra Quintanas, representant de l'empresa creadora de l'aplicació.

Transformació en APEU

Les mesures formen part del pla estratègic per reorientar l'eix comercial d'aquest barri barceloní. El pla marca que, en un futur proper, l'eix comercial s'ha de reconvertir en una àrea de promoció econòmica urbana (APEU). Aquestes àrees de gestió público-privada es finançaran amb quotes obligatòries de tots els negocis (no només comerços) que s'ubiquin dintre de la zona que cobreixin i serviran per mancomunar serveis i marcar línies estratègiques conjuntes.

El Govern està ultimant els detalls de la nova norma que permetrà crear aquestes APEU. Segons Marta Raurell, cap de l'àrea de comerç de la Generalitat, l'executiu donarà el vistiplau al text definitiu en les properes setmanes perquè se n'iniciïn els tràmits parlamentaris. La norma s'ha consensuat amb la resta d'administracions i amb el sector del comerç (tant establiments petits com grans cadenes), per la qual cosa el Govern no espera trobar gaires problemes per aprovar-la al ple.

A banda del Born, diversos eixos comercials, tant a Barcelona com en altres municipis de Catalunya, han expressat al Govern la voluntat de reconvertir-se en un APEU quan la llei entri en vigor, segons Raurell.