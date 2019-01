Brussel·les reclama a Espanya que els ports paguin l'impost de societats

La Comissió Europea ha conclòs de manera "preliminar" que el sistema tributari d'Espanya amb els seus ports representa un avantatge fiscal. Brussel·les reclama que apliqui l'impost de societats a aquestes infraestructures, ja que l'exempció és "un avantatge selectiu que pot vulnerar les normes de la Unió Europea" sobre ajudes estatals".

"Amb la finalitat de garantir la competència lleial a tota la UE, els ports que generen beneficis a partir de les seves activitats econòmiques han de tributar de la mateixa manera que altres operadors econòmics, ni més ni menys", ha defensat la comissària de Competència, Margrethe Vestager.

La comissària ha recordat que "els ports són infraestructures clau per al creixement econòmic i el desenvolupament regional" i que per això les normes europees donen "un ampli marge" als Estats perquè hi inverteixin. Tot i així, ha demanat a Espanya i a Itàlia que exigeixin l'impost de societats als seus ports a partir de l'1 de gener del 2020 i els dona dos mesos perquè modifiquin les normatives pertinents.

Les principals fonts d'ingressos dels ports a Espanya son les taxes portuàries i els contractes d'arrendament de les seves instal·lacions. Tots aquests ingressos estan exempts de pagar l'impost de societats a Espanya, mentre que al País Basc -igual que a Itàlia- els ports estan totalment exempts de pagar la taxa.