La compra de pisos es va accelerar al novembre a Catalunya i es va frenar a Espanya

La compra d'habitatges a Catalunya va accelerar el seu creixement al mes de novembre, tot i la incertesa política, mentre que al conjunt d'Espanya hi va haver una desacceleració, segons les dades publicades aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

A Espanya es van vendre al novembre 40.579 habitatges, un 18,1% més que al novembre del 2016. A Catalunya se'n van vendre 6.462, un 15,6% més. Així, es canvia la tendència, ja que a l'octubre les vendes a Catalunya van augmentar un 12,5%, mentre que el creixement al conjunt espanyol s'enfilava al 25,7%.

De fet, a l'octubre Catalunya va ser la comunitat en la qual la venda d'habitatges va créixer menys, cosa que es va atribuir en aquell moment a la incertesa política derivada de l'1-O, però al novembre s'ha canviat i mentre l'augment accelera a Catalunya, el creixement es frena al conjunt espanyol.

De fet, al novembre Catalunya va ser la segona comunitat on més pisos es van vendre, 6.462, només superada per Andalusia (amb 8.457) i al davant del País Valencià (6.373) i Madrid (5.769). Els creixements més importants, però, es van produir a l'Aragó (24,7%), Andalusia (24,3%), Castella-la Manxa (23,7%) i Madrid (23,1%). Però mentre que a l'octubre Catalunya va ser on l'increment va ser més baix, al novembre hi havia set comunitats amb augments inferiors.

L'habitatge de segona mà continua sent el motor del sector. Dels 6.462 pisos venuts a Catalunya, nomes 1.110 eren nous, i 5.352, de segona mà. Al conjunt espanyol, es van vendre 7.479 pisos nous i 33.100 d'usats.

En els primers onze mesos del 2017 a Catalunya es van vendre 71.620 habitatges, xifra que és un 15,18% superior al període de gener a novembre del 2016. A Espanya de gener a novembre del 2017 es van vendre 432.212 habitatges, amb un creixement del 14,98% respecte del mateix període de l'any anterior.

Millora logística

D'altra banda, el sector logístic a Catalunya no sembla haver patit l'impacte de la situació política, ja que el quart trimestre del 2017 va ser el millor de l'any en ocupació, segons l'últim informe de BNP Paribas Real Estate.

Segons aquest informe, durant el 2017 es van llogar a Catalunya per a logística 450.060 metres quadrats. El quart trimestre va ser el millor de l'any, amb 136.030 metres quadrats. L'ocupació en el conjunt del 2017 va ser un 25% superior a la mitjana de l'última dècada, però lleugerament menor a l'any 2016, any rècord en el qual es van registrar dues operacions de gran envergadura, especialment l'ocupació del centre logístic de Mango a Lliçà.

Altres símptomes positius del mercat són la consolidació de preus, amb un augment de la renda mitjana del 10% respecte a l'any anterior, que es va situar en 4,6 euros el metre quadrat al mes. La característica actual és la manca de producte, amb una taxa de superfície logística disponible inferior al 4%, cosa que ha provocat un augment de les operacions de sòl per a nous desenvolupaments de projectes logístics.