La compravenda d'habitatge creix un 24% a l'octubre a Catalunya

La compravenda d'habitatges a Catalunya va créixer un 23,5% l'octubre passat, en comparació amb el mateix mes de l'any passat, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) sobre transmissions de béns immobles. En total, es van vendre 7.258 habitatges, un 12,8% més que al setembre.

En total, al mes d'octubre es van registrar 24.975 transmissions de propietats immobiliàries a Catalunya, de les quals 13.106 (un 52%) van ser d'habitatges. D'aquestes, més de la meitat van ser compravendes, però també hi va haver 2.636 casos d'herències. Les 3.212 transmissions restants van ser donacions, permutes o altres tipus.

Els habitatges lliures van representar la gran majoria d'operacions. El 91,7% de les compravendes a Catalunya van ser d'aquest tipus d'habitatges, mentre que la resta van ser d'habitatges protegits. Per tipus d'immoble, el 85,8% de les compres van ser sobre habitatges usats i el 14,2%, de nova creació.

També es van registrar 2.336 transmissions de finques rústiques, 1.487 de solars urbans i 8.046 d'altres propietats en sòl urbà, com per exemple oficines, locals comercials o naus industrials. En el cas de les propietats rústiques, però, en la majoria dels casos (el 51,8%) es van transmetre a través d'herències, mentre que les propietats urbanes van comprar-se en el 52,5% dels casos.

Màxim des del 2007

En l'àmbit espanyol, a l'octubre la compravenda d'habitatge va pujar un 15,8% interanual, fins a les 43.536 operacions, el màxim registrat en un mes d'octubre des de l'esclat de la bombolla immobiliària, el 2007. En comparació amb el mes anterior, en canvi, l'augment va ser del 9,7%.

Per autonomies, Múrcia és on més va créixer la compravenda d'habitatges, amb un increment del 51,2% respecte a l'octubre del 2017, seguida de Navarra, amb un 41,3%. Catalunya va ser la cinquena comunitat on més va augmentar el total d'operacions, superada també per la Rioja, Andalusia i Castella-la Manxa. Només l'Aragó, les Balears i les Canàries van experimentar decreixements en el total de compravendes.

El total de transmissions de propietats immobiliàries a Espanya va arribar a 176.310 –un 21,4% més que el mateix mes de l'any anterior–, de les quals un 46,9% van correspondre a habitatges, un 18,9% a finques rústiques, un 4,5% a solars urbans i un 29,7% a altres propietats urbanes.