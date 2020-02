La compra d'habitatges cau per primer cop des del 2012

La compra d'habitatges a Catalunya va caure l'any passat per primer cop des del 2012, segons les dades publicades aquest dimecres per l'Institut Nacional d'Estadística. El 2019 es van vendre a Catalunya 79.751 habitatges, una xifra que és un 2,4% inferior a l'any anterior. Al conjunt de l'Estat es van vendre 501.085 habitatges, un 3,3% menys que l'any anterior, el primer descens en cinc anys.

Malgrat el descens, Catalunya és la segona comunitat amb més compravenda d'habitatges, només superada per Andalusia, amb 100.339 habitatges venuts i un descens de només un 1,1%. Les estadístiques de l'INE mostren descensos en les comunitats que primer van viure la recuperació del sector després de la crisi, mentre que la compra d'habitatge només manté el signe positiu en aquelles comunitats que van viure més tard la recuperació, com Extremadura, Galícia, la Rioja, Castella i Lleó i Castella-la Manxa.

Els descensos més elevats en compravenda d'habitatges es van produir a les Canàries, amb una caiguda del 14%; les Balears, amb un 10,9% menys –es van vendre 13.951 habitatges; Navarra, amb un descens del 9,7%; i Madrid, amb un 7,5%–. A Madrid es van vendre 70.835 habitatges, i es veu superada pel País Valencià, on tot i un descens del 4,9% se'n van vendre 74.910.

Poc habitatge protegit

Dels 79.751 habitatges venuts a Catalunya el 2019, un total de 72.713 eren lliures i només 7.038 eren habitatge protegit. Tant la venda d'habitatge lliure com la d'habitatge protegit van caure l'any passat a Catalunya. En el cas de l'habitatge protegit, el descens va ser de 801 operacions de compravenda.

També van caure les vendes tant d'habitatge nou com de segona mà. A Catalunya es van vendre 11.932 habitatges nous, enfront dels 12.233 de l'any anterior; mentre que d'habitatge usat es van registrar 67.819 operacions de compravenda, i l'any anterior en van ser 69.452.

Segons els experts, el mercat mostra una estabilització després d'anys de fort creixement. Malgrat tot, els serveis d'estudis dels principals portals immobiliaris reconeixen un comportament pitjor del que s'esperava.

Per al cap d'estudis d'Idealista, Fernando Encinar, 2019 va ser pitjor del que s'esperava fa dotze mesos, tot i que "no sembla que la caiguda hagi sigut tan forta com es preveia a l'estiu". Encinar ha recordat que al principi del 2019 es va veure que els increments de doble dígit ja eren "cosa del passat" i que el nombre de compravendes s'estabilitzava a conseqüència de la incertesa política i els diferents escenaris econòmics que es plantejaven després. Segons ha assenyalat, una gran part dels inversors han decidit ajornar o directament avortar les operacions, encara que les compres de particulars "han mantingut més bé el tipus".

El director de formació i estudis de Fotocasa, Ismael Kardoudi, ha afirmat que el mercat de l'habitatge s'encamina cap a un període de normalització. També ha ressaltat que l'habitatge d'obra nova ha tornat a despertar interès en un segment molt determinat de la població, tot i que encara hi ha dèficit d'oferta en aquesta mena d'immobles, mentre que hi ha una "gran demanda latent" interessada en comprar aquesta mena d'habitatges". A més, ha destacat que "el 2019 ha sigut un any complicat per al sector a causa, en part, de l'entrada en vigor de la Llei Hipotecària, que va fer que moltes operacions s'endarrerissin, però també ha sigut un any de gran inestabilitat política".

El director d'estudis de Pisos.com, Ferran Font, ha subratllat que les xifres del mes de desembre tendeixen a la normalització i trenquen la tendència de caigudes iniciada a l'estiu, però no són suficients perquè l'activitat passi a terreny positiu. "Aquest resultat és cridaner no només pel fet de caure per primera vegada després de cinc anys d'evolució a l'alça, sinó també perquè els últims quatre anys el ritme de creixement era superior al 10%", ha valorat. Font ha afirmat que es tanca un any "a la baixa causat principalment per la caiguda iniciada a l'estiu, sobretot per la nova Llei Hipotecària". "Altres factors com l'alentiment econòmic, la situació política a Espanya i el Brexit han afectat de manera clara el sector, que necessita estabilitat per afrontar els reptes que té al davant", ha conclòs.