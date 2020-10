La compra d'habitatges es desploma un 23% a l'agost a Catalunya, gairebé el doble que a l'Estat

Al mes d'agost es van vendre a Catalunya 4.618 habitatges, una xifra que es un 23% inferior al mateix mes de l'any anterior. Catalunya és la segona comunitat on més va caure la venda de pisos el vuitè mes de l'any, només superada pel País Valencià, amb un 23,5%.

En el conjunt de l'Estat, a l'agost es van vendre 31.394 habitatges, amb un descens respecte al mateix mes de l'any anterior del 12,1%. Així, la caiguda de vendes a Catalunya dobla en percentatge la registrada a l'Estat, on hi ha comunitats en què fins i tot va augmentar la venda d'habitatges, com Extremadura, on es van disparar un 49%; la Rioja, on van augmentar un 20%; l'Aragó, amb un creixement de gairebé el 18%; i amb percentatges inferiors Astúries, Cantàbria, Castella-la Manxa i el País Basc.

Amb la nova caiguda de vendes durant el mes d'agost, la venda d'habitatges a Catalunya suma 42.432 unitats entre el gener i l'agost, una xifra que és gairebé un 25% inferior al mateix període de l'any anterior. De fet, cap mes del 2020 a Catalunya s'han venut més pisos que el mateix mes de l'any precedent i, a més, s'han registrat forts descensos des de l'inici de la pandèmia.

A l'agost, a Catalunya, es van vendre un 8,22% menys d'habitatges que al mes de juliol. El descens respecte al mes precedent també és superior al registrat en el conjunt de l'Estat, que va ser del 3,9%.

De fet, la caiguda de la venda d'habitatges a Catalunya ja venia d'abans de la pandèmia, però la malaltia ha accentuat els descens i la recuperació és mes lenta que a la resta de l'Estat, on els descensos van començar al març, amb el confinament. En el conjunt d'Espanya es van registrar descensos del 18,6% al març, el 39,2% a l'abril, el 53,7% al maig, el 34,3% al juny i el 32,4% al juliol, per frenar a l'agost amb un descens del 12%.

Segona comunitat en vendes

Malgrat el fort descens de la venda d'habitatges a Catalunya a l'agost, continua com a segona comunitat amb més operacions, 4.618, només superada per Andalusia, amb 6.228 compravendes, i per davant del País Valencià (4.257) i Madrid (4.027).