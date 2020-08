Baqueira, la població més cara de Catalunya per comprar una casa

La urbanització que envolta l'estació d'esquí aranesa de Baqueira-Beret és el lloc més car de Catalunya on comprar una casa. Segons el rànquing publicat pel portal Idealista, Baqueira, amb 4.793 euros per metre quadrat, se situa també al sisè lloc d'Espanya en aquesta categoria. Barcelona és la dotzena població d'Espanya més cara per comprar una casa, per sobre de Madrid. Les Balears lideren la llista.

Baqueira, com és sabut, és una destinació habitual de les vacances hivernals de les classes altes catalanes però també de la resta de l'Estat. Fins i tot la família reial hi té una casa, a la zona de la Pleta. En el rànquing anual d'Idealista, aquesta zona del municipi de Naut Aran ocupa la sisena posició d'Espanya. Les cases que hi ha en venda tenen un preu mitjà per metre quadrat de 4.793 euros. El propi Naut Aran ocupa la tretzena posició de llista, amb 3.840 euros per metre quadrat. Baqueira substitueix, així, Cadaqués (Alt Empordà), que l'any passat ocupava el sisè lloc però ara ha desaparegut de la selecta llista.

Barcelona, per altra banda, és la dotzena població més cara d'Espanya, amb un preu mitjà de 4.084 euros per metre quadrat. Supera, així, Madrid, que és la quinzena, amb 3.687 euros per metre quadrat. La capital catalana, segons Idealista, ha viscut un retrocés dels preus d'uns 120 euros, respecte els 4.206 euros per metre quadrat del rànquing del 2019. Però hi ha una altra capital de província que supera les dues principals ciutats de l'Estat: és Sant Sebastià, que és el cinquè municipi més car d'Espanya, amb una mitjana de 4.818 euros per metre quadrat.

Les Balears lideren amb fermesa el rànquing. Formentera, Deià (Mallorca) i Sant Joan de Labritja (Eivissa) conformen el top 3, amb la pròpia capital eivissenca al quart lloc. Els preus són astronòmics, especialment els de les cases formenterenques: 7.643 euros per metre quadrat, a més de mil de diferència del segon. A banda, és una destinació que s'ha encarit més de 200 euros en un any.

651x366 Formentera, amb les cases en venda més cares d'Espanya / GETTY Formentera, amb les cases en venda més cares d'Espanya / GETTY

Diverses poblacions de l'àrea metropolitana de Barcelona també ocupen posicions destacades del rànquing: Sitges, Sant Cugat del Vallès, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat o Castelldefels ocupen posicions entre la setzena i la vint-i-dosena al rànquing d'Idealista. No és així amb els entorns de Madrid, que no aconsegueixen situar cap dels seus municipis a la llista.