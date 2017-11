La compravenda en plataformes com Wallapop haurà de tributar al 4%

El ministre d’Hisenda i Funció Pública, Cristóbal Montoro, tenia ahir dues notícies, una de freda i una de calenta. A part de la rebaixa de l’IRPF a la gent gran, el ministre va aclarir que la compravenda de productes a través de plataformes online entre particulars també ha de tributar com qualsevol altra activitat econòmica.

A partir d’una consulta vinculant feta a la direcció general de Tributs, que ahir recollia el diari Expansión, aquesta entitat que penja directament del ministeri d’Hisenda aclaria que qualsevol de les compravendes entre particulars dutes a terme a través de plataformes com Amazon, Wallapop i Ebay estan subjectes a l’impost sobre transmissions patrimonials. Hisenda ahir en confirmava l’extrem. Aquestes operacions, per llei, estan regulades dins aquesta figura impositiva i, per tant, com quan es ven un cotxe o una casa de segona mà, tributen al 4%.

Ahir el ministre d’Hisenda aclaria que en realitat no es tracta d’una nova mesura, sinó d’aplicar la llei vigent. “No és que canviï l’impost, s’està clarificant que el comerç en línia també està subjecte a les mateixes normes que la resta”, sentenciava el ministre. Segons Montoro, qui ha de calcular què s’ha de tributar en el moment de la venda és qui la fa i, a més, en cas que hi hagi plusvàlua -és a dir, que generi beneficis- s’ha de comptabilitzar a l’IRPF.

Hisenda ja va avisar que les empreses digitals eren un dels seus objectius els pròxims anys i, de fet, va estrènyer el control sobre els usuaris de plataformes de lloguer d’habitacions, com ara Airbnb.

En aquest cas, però, es tracta d’una mesura amb difícil aplicació, perquè sovint es tracta de transaccions informals i de poques quantitats que no generen beneficis perquè es venen coses velles o que no es fan servir. El repte d’Hisenda, doncs, és fer complir aquesta obligació tributària als milers d’usuaris que hi ha en aquestes plataformes i que hi fan tota mena de transaccions, des de vendre objectes personals fins a cotxes o, fins i tot, immobles.