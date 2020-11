Totes les concessions de peatges catalanes demanen una pròrroga per compensar la crisi

Totes les empreses que tenen concessions d’autopistes i autovies atorgades per la Generalitat de Catalunya han sol·licitat formalment un allargament dels contractes com a compensació pel descens de trànsit a conseqüència de l’estat d’alarma entre els mesos de març i juny. Un decret del ministeri de Transports ha habilitat les empreses concessionàries a fer aquesta petició. Si compleixen les condicions, la concessió se’ls allargarà el mateix temps que va durar l’estat d’alarma: és a dir, tres mesos i una setmana.

Les autopistes catalanes propietat del govern espanyol ja van demanar la pròrroga, tal com va avançar l’ARA. Però ara s’ha sabut que les concessionàries de les dotze carreteres propietat de la Generalitat també han demanat l’allargament del contracte. El departament de Territori no ha volgut confirmar quan prendrà una decisió, tot i que reitera que la seva voluntat és no allargar els peatges més del que legalment hi estigui obligada. Fa temps que Territori voldria implantar un model de vinyeta a tot Catalunya: per circular per les carreteres s’hauria de pagar obligatòriament.

De les dotze carreteres de la Generalitat amb un contracte de concessió, n’hi ha sis que tenen un peatge explícit (amb barrera) i sis més que tenen el que es denomina un peatge a l’ombra. Això significa que els usuaris no paguen directament sinó que ho fa l’administració segons el nombre de cotxes que hi hagin passat. En alguns casos els contractes de concessió s’acaben molt aviat: en concret, el 31 d’agost vinent. Per exemple els peatges de la C-32 (Barcelona-Mataró-Palafolls) i la C-33 (Barcelona-Montmeló), dues autopistes que es van adjudicar el 1967, en ple franquisme, i que des de llavors sempre han tingut peatge.

Les concessions catalanes estan en mans de quatre empreses, entre les quals destaquen Abertis i Cedinsa. La primera és la gran gestora de peatges a Catalunya a través de filials com Túnels de Barcelona, Invicat i Aucat, i controla els Túnels de Vallvidrera, el Túnel del Cadí, la C-33 entre Barcelona i Montmeló i la C-32 als trams Castelldefels-el Vendrell i Montgat-Palafolls. En el cas de Cedinsa, és la reina dels peatges a l’ombra i té l’Eix Transversal, la C-16 entre Manresa i Berga, la C-35 entre Maçanet i Platja d’Aro i la C-17 entre Vic i Ripoll.

A més, com a concessió de peatge explícit també hi ha Autema, controlada per Ferrovial i que gestiona l’autopista entre Sant Cugat i Manresa. Finalment, com a gestora de peatges a l’ombra hi ha Iridium, controlada per un fons britànic i que compta amb l’Eix Diagonal i l’autovia entre Reus i Alcover.