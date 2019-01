“Tinc 53 anys, me’n vaig a l’atur i no veuré ni un euro”

L’Ernesto ja es coneixia els carrers de Barcelona abans de començar a conduir per Uber. Abans que la seva empresa fes un expedient de regulació d’ocupació (ERO) en plena crisi, es dedicava a recórrer la ciutat amb una furgoneta fent instal·lacions de fibra òptica. Quan es va quedar sense feina va passar uns anys “treballant d’ETT en ETT” i “cotitzant un dia per aquí i un altre per allà”. Fa sis mesos un anunci d’aquestes empreses de treball temporal el va fer anar a parar a una flota de les que operen per a Uber. “Després d’anys d’inestabilitat havia trobat un contracte indefinit”, relata.

Aquest veneçolà de pares espanyols que viu a l’Hospitalet de Llobregat va arribar fa vint anys a Barcelona, on els seus avis el van ajudar a establir-se. “Visc en un piset de lloguer i necessito treballar si vull viure”, diu. La seva situació és més complicada perquè té 53 anys -les VTC defensen que molts dels seus conductors són persones de més de 45 anys amb dificultats per trobar feina- i encara que vagi a l’atur no podrà cobrar el subsidi de la Seguretat Social. “Vaig marxar de viatge quan estava cobrant les prestacions i em reclamen els diners com a cobrament indegut -lamenta-. Me’n vaig a l’atur i no veuré ni un euro”.

Futur incert

Per a l’Ernesto ara s’obre un moment d’“incertesa”. Defensa que li agradava la seva feina com a conductor per a Uber malgrat les condicions. “No requeria gaire esforç físic i m’ho passava molt bé”, reivindica. Admet que no li agradaven gaire els torns de treball -li tocava conduir sobretot de nit- encara que assegura que estava negociant un canvi amb el seu cap.

Està divorciat i no té fills al seu càrrec, però encara ajuda econòmicament el més petit -de 22 anys- quan necessita un cop de mà per pagar despeses. “Ahir em van trucar els meus pares per preguntar-me què faré a partir d’ara, però vull ser optimista”, explica resignat. A més, l’Ernesto defensa que no li fa “por” la tecnologia i que ja ho ha demostrat primer com a instal·lador de fibra òptica i ara conduint per a l’aplicació de transport més polèmica del món.