El confinament enfonsa l'activitat als hotels catalans al març

Les mesures de confinament i l'estat d'alarma per frenar l'expansió del covid-19 van provocar l'enfonsament del nombre de viatgers i de les pernoctacions del sector hoteler català.

Concretament, el total de viatgers registrats en hotels catalans el mes passat va ser de 428.000, segons dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), la qual cosa suposa una caiguda del 68% respecte al mes de març del 2019, quan van viatjar a Catalunya prop d'1,4 milions de persones. A nivell espanyol, les xifres són similars: de més de 7,5 milions de viatgers el març de l'any passat es passa a 2,6 milions aquest any, una reducció del 65%.

La davallada de viatgers es tradueix en el total de pernoctacions. A Catalunya, van caure un 65% (de gairebé 3,2 milions a 1,1 milions) i al conjunt de l'Estat, un 61% (de 21,5 milions a poc menys de 8,4 milions).

L'ocupació, doncs, se'n va ressentir fortament: A Catalunya, només es van ocupar el 27% de les places hoteleres, un punt menys que la mitjana espanyola. Les Canàries són la comunitat autònoma que va aguantar millor l'impacte del coronavirus i va superar el 42% d'ocupació.

No obstant, la caiguda no va afectar només el nombre total de clients del sector hoteler, sinó també els preus. De mitjana, les empreses del sector a Espanya van haver de rebaixar preus un 3,3%, però a Catalunya la reducció va arribar al 5,9%, segons l'INE.

Més incertesa

El sector turístic i l'hosteleria és un dels més afectats per les mesures contra el covid-19. De fet, la caiguda del març es produeix, principalment, a partir de la declaració de l'estat d'alerta per part del govern espanyol, en vigor des del 14 de març. La mesura va arribar en paral·lel a la propagació de l'epidèmia a altres països del món, sobretot europeus, que ha obligat les autoritats nacionals a limitar el moviment de persones i, per extensió, el transport de passatgers a nivell internacional.

El sector turístic suposa un 13% aproximadament del producte interior brut català (PIB) i és molt intensiu en mà d'obra. Les patronals del sector porten setmanes avisant que, a partir del dia 14, l'activitat s'ha reduït a la mínima expressió, per la qual cosa demanen tant suport financer com més concreció per conèixer els marcs temporals amb què treballen les administracions de cara a un final del confinament.

No obstant, les administracions no veuen encara clara una sortida. El director general de Turisme de la Generalitat, Octavi Bono, ha qualificat aquest dijous de "molt difícil" la possibilitat que es concretin aviat les condicions del desconfinament a Catalunya i, especialment, les dates. "En aquest moment, l'única certesa és la incertesa i el canvi", ha dit aquest dijous en un acte de la Taula Gironina del Turisme. Els representants de la Taula, que agrupa diverses entitats empresarials del sector, ha demanat més concreció per tal de poder planificar una temporada d'estiu que alguns experts epidemiòlegs creuen que no podrà tenir lloc.

Malgrat la falta de precisió de les autoritats, les patronals estan treballant en mesures per quan es pugui reobrir els establiments turístics, ni que sigui de manera gradual. La patronal espanyola d'hostaleria, Hostelería de España, prepara un distintiu per als locals que compleixin amb mesures higièniques i sanitàries contra el coronavirus per donar confiança als clients i als treballadors un cop reprenguin l'activitat.