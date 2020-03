Teles, consoles i portàtils: els perills de la factura de la llum

“Tot el dia tancats, preparem-nos quan arribi la factura de la llum!” Les mesures de confinament que ens obliguen a quedar-nos a casa gairebé les 24 hores del dia han portat molta gent a pensar quant hauran de pagar de més d’electricitat, ja que el fet de passar més hores a casa porta irremeiablement a fer servir més estona aparells elèctrics que, en condicions normals, no utilitzem tant.

Per respondre a la pregunta de quant ens augmentarà el rebut de la llum pel coronavirus cal mirar de quins aparells prové el consum d’una casa. De fet, si agafem la factura el primer que notarem és que no tot és consum: una part important del que paguem mensualment per l’electricitat prové dels anomenats mínims, és a dir, d’una quantitat fixa que varia en funció de la potència contractada i que ens cobren sempre.

L’altra part de la factura (deixant de banda els impostos) sí que correspon al consum elèctric del mes, o sigui, a la quantitat d’energia que hem gastat. Aquesta és la partida que pot pujar si, pel fet de quedar-nos a casa, utilitzem més aparells elèctrics i durant més estona.

Entre els aparells que poden fer créixer el consum hi ha els dedicats a l’oci: televisors, videoconsoles, tauletes, mòbils i ordinadors, tot i que aquests tres últims també poden ser eines habituals per als que fan teletreball. En el cas de mòbils i tauletes, utilitzar-los durant deu hores diàries i recarregar-los a casa suposa entre 23 i 36 cèntims cada quinze dies (vegeu gràfic). És a dir, menys d’un euro mensual. Poca cosa si tenim en compte que una factura per a una família de quatre persones pot ser de més de 40 o 50 euros. En canvi, els aparells més grans, com ara els televisors i les consoles, sí que encareixen més el rebut. Per exemple, si cada dia passem cinc hores jugant amb una consola davant de la tele, al cap de dues setmanes la factura s’encarirà entre 2,5 i 3,62 euros (o, en un mes, entre 5 i 7,24 euros), segons si tenim la tarifa regulada (PVCV) o un contracte al mercat lliure. Si tenim la tele encesa vuit hores, la factura incrementarà entre 2,15 i 3,08 euros en quinze dies.

Consum força estable

Cal tenir en compte, però, que una part d’aquest consum també és fix, o gairebé. Per exemple, entre els electrodomèstics que més energia gasten hi ha les neveres i els congeladors. Un frigorífic pot consumir entre 200 i 700 quilowatts per any. Ara bé, estan sempre encesos, tant si som a casa com si no, per tant, els seus consums no es veuen afectats pel confinament.

Un cas similar és el de la rentadora: si fa no fa, una família es canvia de roba amb la mateixa freqüència tant si es queda a casa com si va a treballar o a l’escola. Segurament no serà el mateix tipus de roba, però, en qualsevol cas, en volum serà semblant. Així mateix, la roba de casa (llençols i tovalloles) també es renta amb la mateixa freqüència. I el mateix pot passar amb les aspiradores.

Pel que fa al consum de bombetes, sí que pot pujar, però depenent de l’habitatge: com més entrada de llum exterior tingui, millor. Amb l’arribada de la primavera, el dia ja és més llarg que fa un parell de mesos i ja compta amb dotze hores de llum solar, de les 7.00 h a les 19.00 h. Això minimitza força el consum elèctric en comparació amb un hipotètic confinament a mitjans de desembre, quan el sol surt més tard i es pon molt abans. Fer servir bombetes de baix consum pot ajudar a minimitzar el consum.

Si una família dina a la feina o a l’escola entre setmana voldrà dir que, durant el confinament, passarà més temps a la cuina preparant àpats. Això vol dir més consum d’electrodomèstics com ara batedores, torradores o cafeteres. No obstant això, aquest tipus d’aparells tenen consums baixos i, sobretot, es fan servir durant poca estona, per la qual cosa l’afegit al rebut de la llum serà d’un grapat de cèntims al mes.

N’hi ha dos, però, que sí que poden incrementar, que són el rentaplats -qui en tingui- i el forn.