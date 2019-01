El conflicte del taxi posa a prova l’ànima ‘true liberal’ d’Esquerra

Ja fa temps que les diferències entre els dos grans partits independentistes del Parlament, actualment Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, són més visibles en les qüestions polítiques (des de la investidura de Carles Puigdemont fins a les suspensions dels diputats empresonats) que en les econòmiques. És comprensible: els temes econòmics i empresarials són menys sensibles que tot el que envolta el Procés, amb persones tancades en una cel·la o forçades a viure lluny de casa. Però aquests dies, amb el xoc entre taxis i VTCs, hem vist que els temes econòmics també poden aixecar passions. I divisions dins del Govern.

Aquest diari explicava dimarts les diferències existents a la Generalitat respecte al decret de les VTC. En resum: el decret l’ha impulsat el conseller de territori, Damià Calvet (de JxCat), però les seves propostes no agraden al departament d’Economia, que té al capdavant el vicepresident, Pere Aragonès (d’Esquerra). Des que, fa tres anys, Oriol Junqueras va desembarcar a la conselleria d’Economia, ell i els seus homes de confiança es definien com a “ true liberals ” (veritables liberals), fins al punt que en alguns despatxos de Madrid, quan veien un periodista català, li demanaven si de veritat Junqueras és d’esquerres.

De totes maneres, la divisió que genera el conflicte taxi-VTC no s’ha fet pública. Fins ara, com també va explicar l’ARA, la manera com Esquerra ha volgut expressar la seva opinió és a través de Marcel Coderch, president de l’Autoritat Catalana de la Competència (Acco), molt bel·ligerant tant amb el decret de Calvet des que se’n va conèixer l’esbós, la setmana passada, com amb el resultat final, pactat dimarts amb els taxistes.

Segons va dir l’Acco dimecres, el decret final pactat entre Calvet, els taxistes i l’Àrea Metropolitana de Barcelona és “discriminatori, injustificat i perjudica els usuaris”. Deunidó, tenint en compte que des d’Economia expliquen que “l’Acco diu el que nosaltres pensem”.

Per tot plegat, serà interessant veure què passa en les pròximes setmanes. Dimarts s’aprovarà el decret per la via d’urgència, però en menys de 30 dies hàbils s’haurà de validar al Parlament de Catalunya. És a dir, que els diputats hauran de definir si estan a favor o en contra del decret Calvet. Veurem si l’esperit true liberal d’Esquerra es manté.

Un guanyador clar

Dit això, el conflicte del taxi amb les VTC és un camp abonat per a posicions maximalistes i gent amb les idees molt clares que es poden resumir en els dos extrems: en una punta hi ha els que diuen que “els taxis han de desaparèixer”; a l’altra, “Uber i Cabify són uns lladres”. Potser les coses no són tan senzilles. Per això la feina de Damià Calvet ha sigut tan difícil en les últimes setmanes i per això no s’entén que el mateix conseller hagi decidit tirar pel dret tot i que la legislació de les VTC encara s’està tramitant al Congrés de Madrid.

El que és segur és que, tot i que al referèndum el sí va guanyar pels pèls, els taxistes se senten guanyadors. Només calia veure com van rebre el líder d’Élite, Tito Álvarez, dijous a Madrid. Tito és tota una estrella i va prometre que, després d’haver aconseguit a Catalunya “el que ningú més té” a Europa, ara lluitarà per aconseguir el mateix a Madrid.

El taxi se sent guanyador, i les VTC, perdedores. El conseller Calvet va defensar durant dies que havia escollit deliberadament la “via del mig”, és a dir, una solució que no satisfés cap de les dues parts, però el resultat és que una de les dues parts sí que ha quedat satisfeta.

El conflicte del taxi ha vingut per quedar-se, i no serà de fàcil solució. El Govern tan sols ha guanyat temps. Més val que comencem a pensar com el solucionarem quan torni a rebrotar.