La conquesta del mòbil xinès

Encara que compartissin la jornada amb Microsoft, Nokia o LG, les novetats que es van emportar el protagonisme durant el primer dia no oficial del Mobile World Congress tenen cognom xinès. Huawei i Xiaomi són el millor exemple de com la tecnologia del país asiàtic té cada vegada més pes en la cita anual de la indústria a Barcelona. No parlem només de nous smartphones. Després del domini d’Europa i els Estats Units en la infraestructura del 3G i el 4G, companyies com Huawei estan convençudes de liderar la implantació del 5G tot i les pressions dels Estats Units i les amenaces d’aranzels als seus productes. La setmana passada Vodafone va fer la primera trucada amb estàndard 5G fent servir un terminal de Huawei.

“La Xina s’ha convertit en la fàbrica més gran del món, i en el moment que un producte és competitiu, es fa global”, explica Josep Paradells, investigador de la UPC i director de la fundació especialitzada en recerca i innovació i2Cat. L’expert creu que és un fenomen que ja hem vist en els telèfons mòbils, però que es podria replicar en altres sectors com l’automoció. Mentre la quota de mercat de Samsung i Apple s’estanca, les marques xineses registren creixements cada vegada més imponents. “La marca xinesa va entrar amb la imatge de còpia barata i mal feta, però ja són a la cresta de l’onada i fan productes igual o més innovadors”, apunta Carles Garrigues, professor de la UOC i expert en tecnologia mòbil.

Ahir tant Xiaomi com Huawei van presentar nous models que segueixen dues de les últimes tendències del sector: mòbils plegables convertibles en tauletes i terminals adaptats a la tecnologia 5G. Tot i que a més distància d’aquestes dues marques, la també xinesa Oppo va anunciar ahir a Barcelona que llançarà els seus primers smartphones amb 5G per competir-hi. Honor, ZTE i Vivo completen el podi de companyies del país asiàtic amb cada cop més presència dins la indústria dels mòbils. “Tot i tenir un gran volum de vendes, n’hi ha algunes que encara estan molt tancades en el mercat xinès, però quan s’obrin -com ha fet Xiaomi els últims anys- arribaran arreu si se saben adaptar”, afegeix Garrigues.

Tot i el boom de la telefonia xinesa, el desplegament d’aquestes marques a Europa i els Estats Units també ha desfermat tot un seguit de tensions geopolítiques. “El tema no són els mòbils sinó la implantació del 5G, que és una estructura importantíssima per als estats”, indica el professor de la UOC. Huawei és una de les companyies que ha avançat més en el desenvolupament dels equipaments per al 5G els últims anys. Això significa que moltes de les proves pilot que s’estan fent arreu del món en temes com el cotxe autònom o la salut digital portaran incrustada la seva tecnologia. Per a l’administració de Trump això suposa un risc per a la seguretat nacional, perquè considera que la legislació xinesa avala que les empreses del país asiàtic comparteixin dades sobre tot el que passa per les seves xarxes amb el govern de Pequín.

“Tot és rumorologia, però sembla que el que preocupa és l’espionatge”, afirma Garrigues. El director de la fundació i2Cat treu ferro als missatges dels Estats Units i insisteix que el risc que la Xina faci servir aquestes tecnològiques per controlar les comunicacions d’altres països és “baix”. “És una estratègia comercial dels Estats Units”, sentencia. A més, Paradells recorda que les firmes de tecnologia nord-americanes també han aprofitat quan han volgut el baix cost de la fabricació a la Xina i els estudiants xinesos que han omplert les últimes dècades els departaments de tecnologia de les universitats més prestigioses dels Estats Units.

L’escenificació més evident d’aquestes sospites va tenir lloc a finals de l’any passat, quan la filla del fundador de Huawei i directiva de la companyia, Meng Wanzhou, va ser arrestada al Canadà. Encara que el motiu de la detenció era que l’empresa xinesa s’hauria saltat les sancions a l’Iran a través d’una filial, el cas va deixar entreveure els recels dels Estats Units sobre la tecnologia del país asiàtic. Washington té interessos comercials -vol mantenir la posició d’Apple en un moment de debilitat- i per això la tecnologia també és part de la guerra comercial entre les dues potències.

Lobi al congrés

El diari nord-americà The Wall Street Journal publicava divendres que els oficials de l’administració Trump tenen una premissa clara per al MWC: avisar els seus homòlegs d’altres estats i les operadores sobre els perills d’adoptar la tecnologia de Huawei per a les seves xarxes. De moment, Austràlia i Nova Zelanda ja han bloquejat l’empresa de les seves xarxes 5G amb l’argument de la seguretat nacional. No obstant, Europa resisteix aquestes pressions, i països com Alemanya o el Regne Unit no estan convençuts de l’amenaça i per ara han optat per mantenir-se al marge de la polèmica. Tot plegat no evitarà com a mínim una altra edició del Mobile plena de novetats xineses.