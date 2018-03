El consell d'Atlantia aprovarà aquesta tarda l'acord amb ACS per comprar Abertis

La companyia italiana Atlantia ha anunciat aquest dimecres que ha arribat a un acord preliminar amb la constructora espanyola ACS i la seva filial alemanya Hochtief sobre les ofertes públiques d'adquisició (opes) per comprar la companyia d'autopistes Abertis.

En un comunicat, Atlantua explica que l'acord haurà de ser aprovat pel seu consell d'administració, que es reunirà la tarda d'aquest dimecres, a les 18.15 hores.

Atlantia ha fet el comunicat per l'exigència d'aclariments sobre el possible pacte per comprar Abertis que ha fet la Consob, el regulador de la borsa italiana, l'equivalent a la CNMV espanyola. A Espanya, la CNMV ha suspès la negociació a la borsa de les accions d'Abertis i ACS.