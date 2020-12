L'Estat amplia les ajudes del pla d'habitatge fins al desembre del 2022

El consell de ministres d'aquest dimecres ha donat llum verda a noves ajudes per afrontar els lloguers dels habitatges. El decret aprovat, de caràcter tècnic, s'incorporarà dins la llei estatal d'habitatge i inclou, per començar, una ampliació de les ajudes al lloguer vinculades al pla estatal d'habitatge fins al 31 de desembre del 2022, ja que caducava aquest 2021. En aquest sentit, i pel que fa a la població jove, el govern espanyol també ha ampliat fins al 2022 l'accés d'ajudes al lloguer a tots aquells que viuen en municipis de menys de 5.000 habitants.

El decret, de la mà del ministeri de Transports i Agenda Urbana, també implica la pròrroga fins a la mateixa data del termini d'execució de les actuacions de les administracions de foment del parc públic d'habitatge de lloguer i de foment de la regeneració i renovació urbanes, segons ha explicat en roda de premsa després del consell de ministres la portaveu de l'executiu, María Jesús Montero.

A més, no serà necessari subscriure un acord amb la comissió bilateral per accedir al finançament d'aquest programa com fins ara, de manera que s'agilitzaran els tràmits burocràtics. Amb aquestes ajudes, des del ministeri de Transports busquen "agilitzar i donar més cobertura" del pla estatal d'habitatge.

La reforma laboral, en el punt de mira

La portaveu del govern espanyol i ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ha insistit en roda de premsa que la reforma laboral s'abordarà des del "diàleg social" i que aquesta serà "l'única via". Montero ha reiterat així les paraules del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, aquest cap de setmana en una entrevista a El Periódico en què defensava que "no hi haurà reforma laboral sense acord social". Els sindicats majoritaris –CCOO i UGT– han denunciat que són afirmacions que "amaguen el veto de la patronal". "Derogar la reforma laboral del PP és una obligació, no una opció", asseguraven els sindicats, que demanen que no es prorrogui la modificació de la reforma laboral del 2012.

S'ajornen mesures antidesnonaments i per a la restauració

Finalment, aquest consell de ministres tampoc ha aprovat el paquet d'ajudes específiques per a la restauració (bars, restaurants i cafeteries) i el comerç, fruit encara de les desavinences internes entre els diferents ministeris. "Tots els ministeris implicats hi estan treballant", ha apuntat Montero. El consell de ministres també ha ajornat el reial decret antidesnonaments que ha de permetre la prohibició dels desnonaments fins al maig del 2021, és a dir, mentre duri l'estat d'alarma.