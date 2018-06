El conseller delegat del BBVA amenaça amb un encariment del crèdit si el PSOE aplica l'impost a la banca

Assegut al costat de la ministra d'Indústria, Reyes Maroto, el conseller delegat del BBVA, Carlos Torres, ha sigut contundent contra la proposta del PSOE d'aplicar un impost a la banca per pagar les pensions. El partit que encapçala Pedro Sánchez va comunicar la proposta quan era a l'oposició i ara que és al govern no tanca la porta a aplicar nous tributs per finançar la Seguretat Social. Però Carlos Torres ho considera "erroni" i avisa que comportaria un encariment del crèdit. Ho ha afirmat a les jornades organitzades per l'Associació de Periodistes d'Informació Econòmica (APIE) que es fan a Santander.

De fet, el conseller delegat del BBVA ho ha dit just després que la ministra d'Indústria expliqués que calia estudiar tant aquest tribut com el que ja havia anunciat Montoro per aplicar a les empreses tecnològiques i, fins i tot, d'altres propostes. Però Maroto ha insistit que el que el govern en minoria de Pedro Sáchez buscarà seran consensos polítics per aplicar mesures concretes i resoldre el problema estructural d'ingressos de la Seguretat Social. Segons la ministra d'Indústria, "s'ha de reflexionar perquè hi ha un problema d'ingressos i, si no, estem abocats a endeutar-nos". Per això ha optat per una reforma fiscal que plantejaran a d'altres partits per arribar a consensos.

Però per al representant del sector bancari, aquest impost és absolutament "erroni". Carlos Torres creu l'única cosa que provocaria seria "una distorsió de l'activitat econòmica", que portaria a un encariment del crèdit: "Cal no fer molts experiments amb impostos [...], ja n'hem vist exemples i només porta a una pitjor assignació del crèdit i el fa més inaccessible". Torres també ha criticat que s'argumenti la mesura a partir del rescat de la banca, perquè considera que "no es van rescatar els bancs, sinó les caixes i els seus dipositants".

De fet, el president del BBVA, Francisco González, ja havia afirmat que un impost a la banca per pagar les pensions " és més propi de Bolívia que d'Europa", després que Sánchez va anunciar la proposta, que també havia llançat Podem. Ara podria arribar a materialitzar-se si els dos partits aconsegueixen més consens a la cambra parlamentària. La mateixa ministra ha recordat que divendres passat el seu govern va autoritzar 7.500 milions d'euros de crèdit a la Seguretat Social per pagar les pensions i evitar continuar buidant el fons de reserva, conegut com la guardiola de les pensions.