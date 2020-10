La construcció augura una difícil sortida de la crisi per la manca de licitació

El sector de la construcció augura que no podrà tenir un paper de motor de la recuperació econòmica a causa de la caiguda de la licitació d'obra pública, segons un estudi de la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya (CCOC) sobre l'impacte del covid-19 en el sector.

Aquest estudi constata que, un cop finalitzat el confinament, l'activitat s'ha anat recuperant, però les empreses veuen com de cara al futur "cada vegada tenen més dificultats per adjudicar-se obres noves, com ho testimonia la caiguda de la licitació del gener al setembre, del 41%, i la disminució de metres quadrats a construir segons els visats d'obra nova, amb una reducció del 35% del gener al juliol respecte a l'any anterior".

La licitació d'obres ha caigut un 41% del gener al setembre, però amb un descens més important per part de l'obra licitada per l'Estat (-87%), mentre que la de la Generalitat ha baixat un 29%, i la dels ajuntaments, un 17%.

Amb aquestes males perspectives, la CCOC també té dubtes sobre la possibilitat que el sector es beneficiï dels fons europeus de recuperació. La construcció "ha de ser una de les locomotores de la recuperació, per la seva capacitat d'arrossegament d'altres sectors, i així ho ha entès la UE", remarca l'informe, que recorda, però, que els llargs procediments de contractació "no s'adapten bé als terminis breus del pla de recuperació de la UE". Per això, la Cambra de Contractistes reclama "escurçar el temps entre la licitació i l'adjudicació" d'un projecte.

A més, la CCOC destaca que les licitacions d'obres públiques no beneficien en molts casos les empreses catalanes. Entre el 2012 i el 2019 el 60% de les licitacions canalitzades a través d'òrgans de contractació del sector públic estatal ubicats a Madrid van anar a parar, en un 64% –en termes d'import–, a empreses amb seu social a la capital, indica la Cambra de Contractistes.

Els contractistes critiquen també el govern espanyol per la "poca capacitat de gestió dels fons europeus" que ha demostrat, i apunten que el sector públic haurà d'afrontar ara un augment de la despesa i una caiguda dels ingressos, de manera que "depèn dels fons europeus" per posar en marxa "més projectes que ajudin el sector a tornar a guanyar impuls".

Perspectives per al 2021

Tampoc tenen clara quina quantitat dels fons europeus arribaran a Catalunya. "Resta el dubte de quins recursos rebrà efectivament la Generalitat de Catalunya per fer front a l’augment de la despesa per reactivar l’economia i la protecció social i la caiguda de la recaptació tributària", indica l'informe, que afegeix que "es desconeix encara amb quines normes es regirà la distribució dels recursos financers europeus i quina pot ser la inversió destinada a Catalunya o els contractes adjudicats a empreses catalanes".

Amb les dades conegudes fins ara de l'activitat i la licitació i previsió de construcció, la Cambra de Contractistes preveu que el 2020 la inversió en el sector de la construcció caurà un 20%, i l'any que ve hi haurà un rebot del 10%.