La construcció d'habitatge nou es desploma un 55% a Barcelona per la reserva del 30% a usos socials

Dura crítica dels promotors a les polítiques d'accés a l'habitatge de les diferents administracions. El president de l'Associació de Promotors i Constructors de Catalunya (APCE), Lluís Marsà, ha assegurat aquest dimecres que a la ciutat de Barcelona s'ha desplomat un 55% l'inici d'obres noves per fer pisos des que va entrar en vigor la regulació municipal que obliga a destinar a habitatge social el 30% de la superfície.

651x279

La crítica s'adreça a l'Ajuntament de Barcelona, però també n'hi ha hagut per a la Generalitat. En aquest sentit, Marsà creu que el decret de mesures urgents per facilitar l'accés a l'habitatge, aprovat aquest dimecres al Parlament, no ajudarà a promoure el mercat de lloguer."Dificulta molt les operacions, la construcció i, a mitjà termini, desgraciadament per al territori, pot ser un fre", ha dit Marsà. També ha assenyalat que a causa de la llei de l'oferta i la demanda "els preus dels pisos poden tendir a pujar i els preus del lloguer, en conseqüència, també, o que desaparegui el mercat de lloguer".

Marsà s'ha queixat que la càrrega per facilitar l'accés a l'habitatge recaigui sobre el sector privat, cosa que ha qualificat d'"anomalia", i ha recordat que, per exemple, a França aquest any es dedicaran 20.000 milions d'euros a completar les rendes de les famílies perquè puguin pagar l'habitatge. A més, el president dels promotors s'ha queixat de la manca de promocions públiques d'habitatge protegit. Segons ha dit, el 2019, dels 663 habitatges protegits que es van fer, més del 90% els va impulsar la iniciativa privada, i en els tres primers trimestres del 2019, dels 601 pisos protegits acabats, el 63% corresponien a la iniciativa privada.

Segons Marsà, la demanda d'habitatge a Catalunya és d'uns 25.000 pisos nous l'any, però el 2018 només es va iniciar la construcció de 14.500 habitatges i en el tres primers trimestres del 2019 es va registrar una caiguda del 4,6%. "Hi ha una distorsió entre les necessitats i l'oferta", ha reblat Marsà per matisar que el descens a Catalunya es produeix per "una davallada del 55% de l'obra iniciada a la ciutat de Barcelona, que coincideix en el temps amb l'obligació de reserva del 30% a habitatge social a les zones consolidades".

Malgrat tot, les xifres del sector el 2019 són bones, segons ha explicat el president de la comissió de conjuntura econòmica de l'APCE, Eduard Brull. Però ha destacat que la majoria d'habitatge nou que es ven a Catalunya és de reposició, és a dir, de famílies que ja tenen un pis o casa i volen canviar per millorar, però "en el primer accés a l'habitatge els deures estan per fer".

Venda sobre plànol i augments de preus

Brull ha destacat que l'estoc pendent de la crisi a Catalunya ja no existeix i ha destacat el bon comportament de la demanda. Més de la meitat d'habitatges a Catalunya –i dos terços a Barcelona– es venen sobre plànol. Brull també ha destacat la millora en l'oferta, en part per obligacions del nou codi tècnic de l'edificació, però també perquè la majoria de pisos, com que són de reposició, demanen millors acabats. Una mostra d'això és que la meitat tenen piscina comunitària, el 45% zona de jardins, el 23% armaris encastats, el 59% calefacció o el 45% aire condicionat.

Les dades dels promotors indiquen que l'habitatge d'obra nova a Catalunya es va encarir un 4,6% el 2019 respecte a l'any anterior, fins a arribar als 3.636 euros per metre quadrat útil. A Lleida i Tarragona els preus per metre quadrat d'obra nova van augmentar un 21% i un 11%, respectivament, i són les províncies que van créixer més en preu durant l'any passat. La demarcació de Girona va veure com s'encaria el metre quadrat útil un 4,1%, mentre que a la demarcació de Barcelona va abaratir-se un 11%, fruit de la construcció de noves promocions a la tercera i quarta corones metropolitanes.

Pel que fa a l'oferta, l'estudi de l'APCE assenyala que a Catalunya es van registrar 287 promocions d'obra nova més que l'any anterior, cosa que suposa un augment del 40%, i un total de 4.754 habitatges més, cosa que representa més del doble del 2018.

D'altra banda, l'estudi ressalta que només el 6,9% dels habitatges que va analitzar l'estudi van ser projectes de rehabilitació integral, de manera que l'associació ha alertat el perill de "mantenir un parc d'habitatge cada vegada més envellit" i que va en contra del objectius d'eficiència energètica.

L'informe de l'APCE destaca que l'activitat d'obra nova s'està estenent pel territori, però 648 de les 1.000 promocions estudiades el 2019 es van concentrar a la província de Barcelona, amb una oferta de 13.090 habitatges. Unes 209 d'aquestes promocions es van concentrar concretament a Barcelona ciutat, amb un total de 1.070 habitatges, un 44% dels quals corresponen a rehabilitacions integrals.

El preu mitjà per metre quadrat útil a la capital catalana va créixer gairebé un 7% respecte a l'any anterior, fins als 7.293 euros. I, per districtes, 3 van incrementar els preus en dos dígits: les Corts (+12,8%), Sant Andreu ( +11,5%) i Sant Martí (+10,7%).