Un horitzó ennuvolat per a les grans promotores

La crisi va fer una gran neteja en el mercat de la promoció immobiliària, i amb la recuperació, sobretot a partir del 2014, van aparèixer nous jugadors en el mercat. Són promotores que es mouen a la borsa espanyola, però que han tancat l’any 2019 amb algunes debilitats. D’una banda, no han aconseguit assolir els seus objectius de lliurament d’habitatges. D’altra banda, els seus ingressos han augmentat, però no han disparat els seus beneficis. I, encara pitjor, els habitatges que no han lliurat durant el 2019 els acabaran el 2020, en un moment en què el mercat residencial ja mostra clars símptomes de refredament.

A Espanya el 2019 es van vendre poc més de mig milió d’habitatges, una xifra un 3% inferior a l’any anterior, i el primer descens des del 2014. A Catalunya, el nombre d’habitatges venuts el 2019 va ser de 79.751, un 2% menys que l’any anterior, en la que va ser la primera caiguda des de l’any 2012, segons les dades publicades per l’Institut Nacional d’Estadística.

Les visions sobre el futur del sector són contradictòries. L’Associació de Promotors i Constructors d’Espanya (APCEspaña) considera que el sector encara té marge de creixement, ja que actualment la construcció d’habitatge nou se situa per sota de les necessitats reals. APCEspaña destaca que el nombre de noves vivendes, al voltant de les 100.000 anuals, està encara molt lluny de les xifres prèvies a l’esclat de la bombolla immobiliària, quan es va arribar a quasi 800.000 anuals.

Però hi ha qui ho veu diferent, com el Banco Santander, que preveu que el 2020 serà un exercici “ennuvolat” per al sector. La filial de l’entitat Santander Corporate & Investment Banking ha fet un informe en què destaca alguns elements que poden frenar el mercat, com els problemes d’algunes constructores, que poden endarrerir el lliurament dels pisos, i l’increment del cost dels crèdits a promotors amb la nova llei hipotecària. El BBVA, en el número del primer trimestre del 2020 de Situación, que elabora el seu servei d’estudis, tampoc preveu un gran any per al sector. “La inversió en habitatge també perdrà tracció aquest exercici”, afirma, malgrat que estima que el 2021 hi haurà una recuperació. El servei d’estudis del banc destaca que “l’atonia que s’ha viscut en el segment residencial el 2019 es deixarà notar encara el 2020”.

El BBVA destaca que, a més, no s’ha observat una reactivació del mercat després de la caiguda de les transaccions provocada pels canvis normatius l’any passat, en referència a la nova llei hipotecària. El BBVA preveu que la inversió en habitatge creixerà un 2,4% el 2020, 1,5 punts per sota de l’anterior estimació. Però, a més, amb un clar alentiment, després d’augments de dos dígits (11,7%) el 2017, del 7,7% l’any 2018 i del 2,6% el 2019, segons les últimes estimacions.

Previsions incomplertes

El que queda clar és que les quatre grans promotores d’habitatge que cotitzen a la borsa -Neinor Homes, Aeadas Homes, Quabit i Metrovacesa- no han complert el 2019 els objectius previstos de lliurament d’habitatges. Quabit, Metrovacesa i Neinor van entregar al mercat 1.733 vivendes, enfront de les 2.700 que havien previst. És a dir, van aconseguir un 35% de l’objectiu. En el cas de Neinor, sí que va complir el seu objectiu, ja que va entregar 1.269 habitatges, però el cert és que durant l’exercici del 2019 ja havia revisat a la baixa dos cops els seus plans per retards patits durant la construcció.

La que en va sortir més malparada és Quabit Immobiliària. La firma presidida per Félix Abánades va lliurar 175 habitatges dels 500 que s’havia fixat inicialment. Aquests retards -a més de les quitances de deute i l’activació de crèdits fiscals- van enfonsar el benefici de la companyia un 236%, fins a arribar a un resultat net negatiu de 9,2 milions el 2019, segons consta en els resultats presentats per Quabit. L’empresa va atribuir els retards en les entregues als canvis en la llei hipotecària i les demores en la concessió de llicències de primera ocupació.

Metrovacesa només va entregar les claus -i, per tant, va facturar- de 289 immobles enfront dels 700 previstos. La companyia dirigida per Jorge Pérez de Leza també assenyala a la llei hipotecària i les llicències de primera ocupació com els principals responsables del retard. Un retard en el lliurament d’habitatges que es va traduir en un descens del 15% dels ingressos, que van quedar en 170 milions. Però, tot i això, la companyia va aconseguir millorar els resultats i va tancar l’exercici amb unes pèrdues de 4,5 milions, la meitat dels 9,1 milions que havia perdut l’any anterior.

Els millors del curs van ser Neinor i Aedas. La primera d’aquestes promotores va tancar el 2019 amb un benefici net de 68 milions d’euros, xifra que és un 28% superior a la del 2019. Per la seva banda, Aedas va guanyar 31,6 milions d’euros el 2019, una xifra que multiplica per gairebé tretze els 2,5 milions de l’any anterior.