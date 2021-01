La construcció retrocedeix a nivells del 2017 a Catalunya

La pandèmia ha accentuat i agreujat la desacceleració del mercat de la construcció. “Estem al nivell que teníem el 2017 de superfície visada i de nombre d'habitatges i la rehabilitació continua sent testimonial”, ha sintetitzat aquest dimecres la degana del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Assumpció Puig i Hors. Les dades de què disposen sobre el 2020 serveixen per entendre com evolucionarà el mercat, perquè fan referència als projectes visats, que són els que tenen llicència d'obra, i de moment anticipen que es faran un 8% menys de projectes (uns 8.000), que es construirà un 17% menys de superfície (3,9 milions de metres quadrats) i que caurà un 24,8% l'habitatge de nova creació (11.919 habitatges).

La lectura conjunta és que s'estan visant expedients de mida més petita del que és habitual, ha explicat Sònia Oliveras, directora general del COAC, i que la tendència és similar a totes les demarcacions catalanes, amb dues excepcions: Tarragona, on un repunt excepcional de projectes el 2019 relacionat amb el turisme accentua la caiguda del 2020 (del 6,5% en el cas dels expedients, però del 35% en el cas dels metres quadrats), i la ciutat de Barcelona.

De fet, la capital catalana és un cas a part. La caiguda dels metres quadrats és bastant menor a la mitjana general (-5%), però, al mateix temps, les dades al voltant de l'habitatge d'obra nova indiquen una important davallada, que gairebé duplica el retrocés generalitzat a Catalunya. Al Principat “tenim una caiguda molt important, de prop d'un 25% respecte al 2019, i això ens torna a situar a nivells semblants –una mica per sobre– dels que teníem el 2017”, ha afirmat Oliveras. A Barcelona ciutat, aquesta reducció en el nombre de nous habitatges és del 40%. Ara bé, com a contrapartida, el que creix considerablement és el pes del no-habitatge (com locals comercials o oficines) en el total de projectes de construcció, que passa del 21% el 2018 al 49% el 2019 i al 64% el 2020.

Més projectes d'oficines a Barcelona

El COAC relaciona aquest fenomen amb la construcció d'oficines. “Ja fa temps que el sector immobiliari senyala que les oficines pugen molt a Barcelona i que tenen una forta demanda”, ha analitzat la degana. Segons ella, si pugen aquesta mena de projectes i frena l'habitatge és perquè la inversió prevista per a un sector o un altre de vegades és la mateixa. I, de fet, que a tot Catalunya la construcció de no-habitatge decreixi de manera més suau (-6%) que l'habitatge és també conseqüència d'això. En concret, la superfície d'oficines visades a la ciutat de Barcelona ha suposat pràcticament el 80% del total de Catalunya, amb 34 projectes que sumen 270.000 metres quadrats situats en gran majoria al 22@.

Més enllà d'aquesta tendència, el que demostren les dades mensuals respecte a tot Catalunya és que la pandèmia ha tingut un efecte molt significatiu al mercat. “A nivell tant de superfície com de nombre d'expedients i nombre d'habitatge, començàvem l'any una mica per sota, però la caiguda més significativa és a l'abril, i després sembla que hi ha una voluntat de recuperació, però sempre per sota dels nivells del 2019 i sense els repunts que tenim habitualment a l'estiu i a l'octubre”, manté Oliveras. Almenys, pel que fa a la superfície, han detectat un petit repunt l'últim trimestre de l'any: “Esperem que sigui símptoma de recuperació”, ha conclòs.