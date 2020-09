Una constructora, a la planta de Montcada i Reixac

El retirada de Nissan de Catalunya suposarà el tancament de les tres fàbriques que la companyia nipona té al Principat. A banda de la de la Zona Franca, s’acabarà la producció a la Sant Andreu de la Barca i a la de Montcada i Reixac. Aquesta última, però, també ha rebut un projecte per ser reindustrialitzada. En aquesta ocasió és una proposta “molt incipient”, asseguren a l’ARA fonts properes a les negociacions, i no té res a veure amb el sector de l’automoció.

Es tracta d’una companyia immobiliària, part del capital de la qual és català, que fabrica habitatges en una mena de mòduls prefabricats per a països del Tercer Món, sobretot de l’Àfrica. L’empresa en qüestió voldria les instal·lacions de Montcada per produir-hi els mòduls. De fet, expliquen les mateix fonts, la companyia té sobre la taula un encàrrec de milers d’aquests habitatges, cosa que li permetria donar feina a unes 400 persones. Això vol dir que tots els treballadors d’aquesta fàbrica afectats per l’expedient de regulació d’ocupació de Nissan es podrien recol·locar, perquè la plantilla actual està formada per 300 empleats. Ara bé, l’empresa també ha fet la seva petició a l’administració, que en aquest cas seria la inversió necessària (no ha transcendit la quantitat) per adaptar la planta i, així, començar a produir. Les fonts reconeixen, però, que és difícil que el projecte prosperi.

Des que es va anunciar el tancament de Nissan, previst per al 31 de desembre de l’any que ve, diverses empreses s’han interessat per reindustrialitzar les plantes que té l’automobilística japonesa a Catalunya. A banda de LG Chem o d’aquesta constructora, la taula de l’automoció, on hi ha representades el 95% de les empreses del sector i que treballa per reindustrialitzar Nissan, també ha rebut l’interès d’altres companyies.

Una proposta a la baixa

La segona proposta més important per instal·lar-se a la fàbrica de la Zona Franca seria també d’un altre fabricant de bateries, Schneider, que segons va explicar en una entrevista a l’ACNel president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, voldria fer una inversió de 3.700 milions d’euros i crear uns 3.000 llocs de treball directes i 18.000 d’indirectes. Sánchez-Llibre també va avançar que el fabricant de bateries elèctriques actuaria com a proveïdor de Seat, que aquest estiu ha anunciat una inversió de 5.000 milions d’euros fins al 2025 a la fàbrica de Martorell per fer-hi nous models elèctrics.

Ara bé, fonts properes a les negociacions confirmen aquest interès de Schneider però també asseguren que les xifres tant d’inversió com de treballadors a qui donaria feina són molt inferiors a les que inicialment s’han fet públiques. “A més, les negociacions no estan ni de bon tros tan avançades com amb LG Chem”, afegeixen.

Fabricant d’autobusos

La quarta proposta que hi ha sobre la taula és un fabricant de busos elèctrics, que difícilment prosperarà perquè es tracta d’un projecte “més petit”.

Els desitjos tant de la Generalitat com de la patronal i dels sindicats són que la reindustrialització de Nissan passi per una empresa que estigui relacionada amb el vehicle elèctric. En la mateixa entrevista a l’ACN, el president de Foment ja va deixar clar que és clau que a Catalunya s’hi instal·li un fabricant d’aquesta mena. “Si no, d’aquí 10 anys pot desaparèixer el sector de l’automòbil”, va assegurar.