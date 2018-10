Les grans constructores proposen peatges intel·ligents a Barcelona i Madrid

La posada en marxa de carrils amb peatges intel·ligents en les principals carreteres d'accés a les grans ciutats espanyoles com Madrid i Barcelona retallaria la contaminació i els embussos d'aquestes urbs, dos dels principals reptes que actualment afronten, segons assegura la patronal de grans constructores i concessionàries Seopan.

L'associació calcula que aquests peatges reduirien entre un 30% i un 50% la congestió de trànsit a les hores punta. D'aquesta manera, els conductors podrien estalviar entre 118 i 150 hores anuals en embussos. Així mateix, una fluïdesa més gran del trànsit rebaixaria la contaminació, ja que retallaria fins a un 15% les emissions de CO2 de cada vehicle, segons la patronal a partir de les dades d'un estudi fet per la firma AT Kerney, presentat aquest dilluns.

L'informe es difon coincidint amb el debat obert a les grans ciutats per millorar el trànsit i reduir la pol·lució, que ha portat algunes capitals a preveure restriccions d'accés en determinades zones o en alguns vehicles, com els dièsel. Els peatges intel·ligents que proposa Seopan consisteixen a cobrar una taxa per circular en alguns carrils de les vies d'accés a les grans ciutats. Els conductors, en funció de les seves preferències o de la fluïdesa del trànsit, poden decidir si circulen pel carril lliure de pagament o pel carril de peatge, que garantiria una fluïdesa i velocitat més grans.

Seria un sistema de peatges automàtic i dinàmic, de manera que el seu preu canviaria en funció de la densitat de trànsit. El model ja s'ha implantat en altres països. De fet, una companyia espanyola, Ferrovial, l'ha articulat i ho opera en diverses autopistes a Texas, com la de l'entorn de Dallas - Fort Worth.

Per fer els càlculs, l'estudi ha pres com a mostra "alguns dels trams més congestionats", no només de Madrid i la Ciutat Comtal, sinó de tot Espanya. Es tracta de l'accés a Madrid per l'A-1, l'A-2 i l'A-6, les carreteres de Burgos, Barcelona i la Corunya, respectivament, alguns trams de la via de circumval·lació de la capital M-40 i els accessos a Barcelona per l'A-2, la B-23 i C-58.

L'articulació d'aquest 'peatge intel·ligent' és una de les propostes llançades per la patronal constructora per millorar la sostenibilitat de la xarxa viària espanyola no només augmentar la fluïdesa i reduir la contaminació, sinó també per millorar les seves condicions i la seguretat viària.

Peatge a totes les autovies

Amb aquesta triple finalitat, en l'estudi les constructores insisteixen que els conductors han de contribuir a fer front al cost de mantenir les carreteres mitjançant el pagament de peatges i taxes per usar la xarxa viària d'alta capacitat, al voltant de 12.000 quilòmetres d'autovies del país.

Segons els seus càlculs, posar peatges a totes les autovies reportaria a les arques públiques entre 60.000 i 110.000 milions d'euros en un període de 25 anys, "una suma que permetria afrontar les necessitats d'inversió i manteniment de tota la xarxa". Els imports són el resultat de cobrar un peatge d'entre 1 i 3 cèntims d'euro per quilòmetre als turismes i d'entre 5 i 14 cèntims als camions.

Seopan argumenta que el pagament per ús de les carreteres és una tendència a tot Europa, on vint països ja tenen peatge en totes les seves autovies. A més, assegura que permetrà prioritzar els fons públics per atendre necessitats socials com ara pensions i educació.