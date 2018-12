Què passaria si els consultors gestionessin el Nadal

Document de: Bognor Consulting Group. Adreçat a: Santa Claus, oficines centrals al Pol Nord, Lapònia.

Gràcies per demanar-nos que donem un cop d’ull al seu model de negoci. El nostre personal ja s’ha recuperat de la congelació i té una sèrie de suggeriments importants de cara a impulsar una renovació abans de l’any vinent.

En primer lloc, el nom de la marca. El negoci sembla utilitzar diversos àlies, com ara Sant Nicolau, Santa Claus i Pare Noel. Li suggerim que es decideixi. Pare Noel és clarament paternalista i té un biaix de gènere. Sant Nicolau és massa religiós. Santa Claus és un terme molt més inclusiu. Un cop registrades les marques, faran un munt de diners a partir de drets de marxandatge, en especial de les companyies de targetes de felicitació i grans magatzems. Francament, la seva propietat intel·lectual és un recurs infrautilitzat.

Fer-ne un millor ús podria ajudar-lo a afrontar el seu principal repte: la falta d’ingressos. Les pastes, les pastanagues i les copes de brandi no són una base sòlida de remuneració per a una organització multinacional. Qui paga les matèries primeres necessàries per fer els regals? Atesa la falta d’informació sobre les seves fonts de finançament, ens sorprèn que les autoritats no hagin iniciat una investigació sobre blanqueig de diners.

També cal abordar el sistema de distribució. Reconeixem que té un registre excel·lent fins avui. Intentar lliurar milions de regals des d’un sol punt al llarg d’una nit és complicat. Només que hi hagués un ren ferit o un accident de xemeneia, tot el sistema es col·lapsaria. Tampoc no veiem clar com es poden coordinar els vols amb sistemes de control de trànsit aeri.

L’externalització és la resposta més òbvia. Amazon, Fed Ex i UPS farien la feina de manera molt eficaç. Si la ruta de lliurament de la xemeneia encara és la preferida, els drons petits poden ser la resposta.

Ara passem a les condicions de feina. Basar la seva operativa al Pol Nord exposa els seus treballadors a un fred extrem i, a causa del canvi climàtic, al desgel. Això és un malson per a la salut i la seguretat. El nostre departament de recursos humans no està segur de si l’ús d’elfs hauria de ser classificat com una política de diversitat admirable o com una discriminació contra l’ Homo sapiens. Igual que amb la distribució, l’operativa es podria subcontractar. Els elfs podrien ser objecte de reciclatge formatiu, potser com a sabaters.

El nostre equip també està molt preocupat pel benestar dels animals. Demanar als rens que volin arreu del món en una nit portant una càrrega pesant suposa una gran pressió sobre el seu físic. Un dels rens tenia un nas molt brillant i li recomanem atenció veterinària immediata.

Vigilància nocturna

El tema següent és la protecció de dades. Diu que té un “llistat” que registra si els nens són “entremaliats o bons”. Ens fa por que comprovant-ho dues vegades no n’hi hagi prou. Els nens i els pares tenen el dret a inspeccionar el llistat per veure si estan d’acord amb l’avaluació. I mantenir la llista és una violació de les normes de protecció de dades. ¿I com es compilen aquestes dades? El fet d’observar els nens quan dormen suggereix una vigilància a escala Orwell. Això s’ha d’aturar immediatament. Si insisteix en la supervisió prèvia, només cal que consulti els comptes de Snapchat dels nens. Això li hauria de dir tot el que li cal saber.

I seguint amb el tema, ¿com sap quines famílies celebren el Nadal i quines no? En algunes jurisdiccions, això pot comportar demandes per discriminació religiosa.

També ens preocupa la planificació successòria. Sense cap intenció d’ofendre’l, la barba blanca suggereix que està passant l’edat de jubilació, i el seu físic rotund no augura coses bones per a la seva salut. Cal contractar un graduat, preferiblement d’una universitat d’elit, com ara la Universitat de Yule.

La bona notícia és que vostè compleix molts dels preceptes de la teoria empresarial moderna. El lliurament a temps, una estructura de gestió plana i un propòsit orientat a objectius són el que recomanem a altres clients. I ningú pot dir que els rens voladors no siguin àgils.

Finalment, cal parlar de la nostra remuneració. Les nostres despeses eren considerables. ¿Coneix el preu d’un seient de primera classe a Lapònia Airways? La seva oferta d’un trenet i unes sabatilles era amable, però preferim una transferència bancària. I pensi que si pogués deixar una solució per a un Brexit sense problemes a la xemeneia, els britànics li estaríem molt agraïts.