El consum a Espanya torna al nivell d'abans dels confinaments

El consum a Espanya ha recuperat nivells similars al d'abans de la crisi, segons dades de pagaments amb targeta de crèdit recollides pel BBVA. Segons un estudi de l'entitat, la setmana del 22 al 28 de juny la despesa setmanal es va recuperar a totes les províncies de l'Estat, i en 27 demarcacions es va registrar un augment de les compres superior al 10% respecte a la mateixa setmana del 2019. No obstant, aquest any el consum amb targeta en el període entre abril i juny va ser un 18% inferior al del primer trimestre, fruit dels confinaments.

Segons el servei d'estudis del BBVA, al maig ja es va iniciar l'escalada del consum després dels dos mesos inicials sota l'estat d'alarma, quan es va aturar gran part de l'activitat econòmica per frenar l'expansió del coronavirus. Un cop passades aquestes setmanes de confinaments màxims i es va anar avançant en el procés de desescalada, el consum va tornar a pujar.

Així, entre el 22 i el 28 de juny la despesa presencial pagada amb targeta de crèdit va créixer un 7% de mitjana en relació amb un any enrere en les províncies que van passar primer a la fase 1 de desescalada, mentre que a la resta l'increment va ser més moderat, del 4%. No obstant, si s'observa tota la despesa amb targeta (presencial i online), es va registrar una reducció del 2% interanual. L'impacte més fort, però, el va provocar l'enfonsament de les compres fetes per targetes de crèdit o dèbit estrangeres, que es van desplomar un 73% en relació amb el mateix període del 2019.

Per sectors, l'alimentació va liderar la recuperació del nivell de consum amb un increment interanual del 43% en comparació amb un any enrere.

Girona i Tarragona al capdavant

Girona i Tarragona van ser dues de les demarcacions on la despesa setmanal va créixer un 40% si es compara amb la mitjana setmanal dels mesos de gener i febrer. Només Àvila, Zamora, Huelva i Cadis van superar també aquesta xifra.

Ara bé, aquest fort increment respecte als dos primers mesos del 2020 no compensa la caiguda del consum de març i abril. De mitjana, la despesa dels espanyols amb targeta va caure un 18% al segon trimestre de l'any en relació al primer, tot i que les diferències entre territoris són notables. Tarragona és la demarcació on menys es va notar la reducció a tot l'Estat, amb una disminució d'un 5%, mentre que Madrid va patir la davallada més forta, d'un 32%.