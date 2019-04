La Generalitat ajorna una setmana més el pla de contingència

La Generalitat ha ajornat fins al 9 de maig l'aprovació del pla de contingència que el departament d'Economia havia previst inicialment per al 8 d'abril.

En la roda de premsa posterior a la reunió del consell de govern, la consellera de Presidència i portaveu de l'executiu, Meritxell Budó, ha explicat que el pla "no estava del tot acabat, perquè les xifres són les que són". Així doncs, queda pendent que el Govern estableixi "de quina manera s'ha d'endreçar el finançament" i quines "accions s'han de dur a terme" en els pròxims tres mesos.

Budó ha assegurat que l'executiu català esperarà que es tanqui el cicle electoral, que inclou també les eleccions municipals i europees del 26 de maig, per "tornar a parlar dels pressupostos de Catalunya". "Mentrestant hem de poder ajustar aquest pla de govern. La voluntat és que la setmana que ve es porti al consell de govern", ha afegit la portaveu.

El pla de contingència té com a objectiu cobrir totes les necessitats extres de finançament d'aquest any. És per això que el departament d'Economia ha dut a terme una roda de contactes amb la resta de conselleries per tenir un mapa de prioritats i necessitats de finançament del conjunt del Govern. Aquesta negociació a diverses bandes dins de l'executiu és el que encara no ha acabat i està endarrerint l'aprovació del pla.

Com que els exercicis 2018 i 2019 no han tingut pressupostos, l'executiu funciona amb una pròrroga dels comptes del 2017. Ara bé, a causa de l'evolució de l'economia i de la població catalana en aquests dos anys, la recaptació i les necessitats de despesa del Govern han variat.

Concretament, la Generalitat estima que haurà de gastar 1.265 milions d'euros addicionals, però alhora calcula que obtindrà uns ingressos extres de 2.500 milions. És per això que des del departament d’Economia s’insisteix que, malgrat no comptar amb pressupostos, tots els departaments tindran un increment de la despesa en comparació amb l'any passat, és a dir, podran gastar més.

Segons fonts del Govern, el més important era garantir el pagament dels sous dels funcionaris, objectiu que ja es va assolir amb el suplement de crèdit aprovat per mitjà d'un decret llei a principis d'aquest mes. No obstant, la ministra d'Administració Pública, Meritxell Batet, va anunciar que el govern espanyol impugnaria el decret al Tribunal Constitucional, tot i que el seu partit, el PSC, va permetre'n la convalidació al Parlament.

"El que ens sorprèn és com Batet demana al Parlament una cosa i com, com a ministra, la impugna des del govern espanyol", ha assegurat Budó. La portaveu de la Generalitat considera que hi ha "altres mecanismes que no invaliden o que no fan que s'impugni" la norma, però que l'executiu de Pedro Sánchez ha renunciat a utilitzar-los. "El que ha fet el govern espanyol denunciant aquest decret no s'havia atrevit a fer-ho ni el PP, quan des de la Generalitat es va decidir retornar la paga extra als funcionaris", ha afegit.