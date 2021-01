Prop de 30.000 nous contractes a Catalunya per la campanya de rebaixes

Entre els mesos de gener i febrer es preveu la contractació de 29.944 persones a Catalunya per fer front a la campanya de rebaixes. La xifra, anticipada per la consultora especialitzada en recursos humans Adecco, implica una caiguda d'entre el 5% i el 10% en el nombre de llocs de treball que es generaran respecte als mateixos mesos del 2019, però també que Catalunya serà on més es contracti a tot l'Estat.

En total, l'entitat calcula que s'incorporaran 167.000 treballadors a tot l'Estat, cosa que vol dir que Catalunya farà un 18% de les contractacions. La segueix Madrid, que farà el 14% (23.688 contractes) i després Múrcia, que acumularà un 12% dels llocs de treball que generin les rebaixes. Juntament amb Andalusia i el País Valencià, acumulen el 60% dels contractes que es generaran aquests mesos.

Pel que fa a la distribució territorial dels 30.000 nous contractes previstos a Catalunya, aquesta consultora anticipa que el 80% correspondran a la província de Barcelona (24.021 contractes), el 8,7% a Girona (2.618 contractes), el 8,1% a Tarragona (2.448) i el 2,8% a Lleida (858).

"Malgrat la caiguda de certs sectors importants com l'hostaleria i el turisme, altres com el comerç electrònic seguiran impulsant l'economia -expliquen des d'Adecco-. Aquesta campanya suposarà una continuació de la tendència experimentada durant el període del Black Friday i Nadal", afegeixen. Malgrat tot, les últimes dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística sobre el mes de novembre (el del Black Friday) indiquen que les vendes del comerç minorista van caure un 9,7% a Catalunya respecte al mateix mes de l'any anterior.

Dependents i mossos de magatzem

Segons les mateixes dades, de fet, els sectors més beneficiats i que seguiran generant ocupació aquest mes i el següent seran el del comerç electrònic, el del gran consum, l'alimentació, la distribució, la logística i el transport. En concret, els perfils que més es buscaran seran empaquetadors, mossos de magatzem i preparadors de comandes per a l'activitat online, i promotors comercials, ajudants de botiga, caixers i personal per a perfumeries, botigues de joguines, cosmètica i electrònica per a la venda física.

"Normalment, en aquestes dates, les empreses busquen dependents, promotors, comercials, teleoperadors i hostesses", aprofundeix Adecco en el text en què comparteix les dades. Malgrat tot, la pandèmia ha provocat "un canvi en els hàbits de consum dels espanyols i se n'han generat de nous que es mantindran en el temps o, fins i tot, continuaran per sempre", afirmen, en relació als llocs de treball relacionats amb la logística.