Les contradiccions de les agències de qualificació amb el Procés

Es van convertir en protagonistes durant l’avantsala de la crisi amb les seves qualificacions a l’alça de productes financers dubtosos i ara les agències de ràting també han ocupat un lloc preeminent entre els oracles que pronostiquen les conseqüències econòmiques de la crisi política a Catalunya. Moody’s, Standard&Poor’s i Fitch han mantingut el procés sobiranista sota la seva atenta mirada des del començament de la tensió, però les últimes setmanes els missatges de les agències de qualificació sobre la situació política a Catalunya ja s’han convertit en una constant. Qui són i per què les seves opinions tenen tant de ressò?

El professor del departament d’economia i empresa de la UPF i la Barcelona School of Management, Òscar Elvira, recorda que la funció d’aquestes agències és posar xifres a la capacitat per pagar el deute de les administracions i empreses i, per tant, calcular el risc de comprar-ne per als inversors. “Les seves opinions no es poden considerar vinculants, però s’han fet seva aquesta feina d’advertència de la incertesa”, apunta l’acadèmic. Però, tot i així, les agències de qualificació també han canviat la seva posició depenent dels esdeveniments i no han complert tots els pronòstics que havien anticipat sobre el procés català.

Aval al 155

Avisaven de l’impacte d’aplicar-lo però el van aplaudir

L’article de la Constitució espanyola destinat a suprimir l’autogovern català es va convertir en un primer moment en un motiu d’alerta per a les agències. Moody’s va avisar deu dies abans de l’aplicació del 155 que si s’aprovava de manera definitiva l’escalada de tensió no beneficiaria la qualificació creditícia d’Espanya. Tot i així, la votació del Senat a favor d’aplicar el 155 va rebre el beneplàcit de les tres agències de qualificació. És més, la mateixa Moody’s va donar una treva a l’executiu de Rajoy després de l’entrada en vigor de l’article, al·legant que el control del govern central compensava el risc.

Amenaça abans de l’1-O

Alertaven d’abaixar la nota del deute català si es produïa el vot

La convocatòria del referèndum de l’1 d’octubre va posar en alerta el termòmetre d’incertesa de les agències de qualificació que, en el cas de Fitch, fins i tot avisava que rebaixaria la nota creditícia de Catalunya si es produïa la votació. Actualment, l’agència manté el ràting català en la categoria BB, que equival al bo porqueria. No obstant, va frenar la contundència d’aquell missatge després del referèndum i es va limitar a afegir la perspectiva negativa a la seva nota actual. Tampoc ha fet el pas S&P, que va avisar que rebaixaria la nota al nivell de països africans o Fitch. Per a Elvira, no s’entén que Catalunya se situï al nivell dels bons porqueria si el seu únic prestamista (l’Estat) té una qualificació més favorable. “Un cop Espanya manté el FLA, Catalunya hauria de tornar a aquest club selecte i situar-se en la mateixa nota”, explica.

Impacte per a Espanya

Moody’s i Fitch creuen que llastarà l’Estat i S&P ho nega

Les conseqüències econòmiques del Procés per a l’estat espanyol no han obtingut la unanimitat de tots tres oracles financers. Moody’s i Fitch han avisat que l’impacte és clar: la tensió amb Catalunya posa en risc la credibilitat de l’Estat als mercats financers. Tot i així, Standard&Poor’s va assegurar que la qualificació creditícia d’Espanya no es veurà afectada de manera “immediata”, sobretot perquè l’aplicació del 155 i la convocatòria d’eleccions per al 21-D faran que es rebaixi la tensió actual.

El pacte fiscal, oblidat

Les agències ja no apunten a més autonomia fiscal per a Catalunya

Amb la convocatòria del 9-N i l’escalada de la confrontació entre el Govern i l’executiu de Rajoy, agències de qualificació com Moody’s van apuntar que la reforma del sistema de finançament era la sortida a la incertesa causada per l’empenta de l’independentisme. En canvi, després dels últims mesos de tensió política, el missatge de millorar l’autonomia fiscal de Catalunya ja no apareix en les receptes econòmiques. De fet, Moody’s va tornar a repetir que calia un pacte entre Madrid i Barcelona just després de l’1-O, però setmanes més tard considerava que donar més concessions a les comunitats autònomes seria un error per a Espanya.

De “molt” a “poc” probable

Cap de les tres veu la secessió com un escenari realista

En els últims mesos, les agències de qualificació han deixat més clar que mai que la independència de Catalunya no és una hipòtesi que entri en els seus càlculs. Segons Moody’s, la secessió és un escenari “poc” probable, mentre que Fitch la considerava “altament improbable”. El missatge no ha variat gaire recentment , però totes dues agències van sorprendre a principis de mes amb una previsió que no havien dit en veu alta fins ara. Afirmaven que la independència de Catalunya tindria un impacte limitat en les empreses no financeres, perquè tenen negocis molt diversificats a escala geogràfica, circumstància que limitaria una caiguda greu de les seves vendes.